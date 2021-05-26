Директором Лувра впервые станет женщина

https://static.news.ru/photo/9fce43c2-be26-11eb-8e90-96000091f725_660.jpg Лоранс де Кар Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Новым директором парижского Лувра назначили Лоранс де Кар, ранее занимавшую пост президента Музея Орсэ и Оранжери, передаёт официальный сайт Министерства культуры Франции. Она станет первой женщиной, возглавившей столичный музей. Соответствующий указ подписал президент республики Эммануэль Макрон.

Кандидатуру де Кар поддержал руководитель ведомства Розелин Башло. Лоранс вступит в новую должность с 1 сентября текущего года. До неё одну из крупнейших сокровищниц планеты более восьми лет возглавлял Жан-Люк Мартинес. Лидер поблагодарил его за проделанную работу и отметил достижения за время службы.

За время двух своих мандатов господин [Жан-Люк] Мартинес увеличил количество посетителей музея до более чем десяти миллионов в год и позволил ему (Лувру. — NEWS.ru) завоевать новую аудиторию благодаря политике активного посредничества и улучшению условий приёма гостей в музее, — добавил Макрон.

Мартинес до 31 августа будет директором музея, а с 1 сентября перейдёт на должность посла, отвечающего за международное сотрудничество в области культурного достояния. Коллекция Лувра — это свыше 300 тысяч экспонатов, из которых в залах выставлен примерно каждый десятый предмет. Из соображений сохранности часть предметов показывают посетителям не дольше трёх месяцев.

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