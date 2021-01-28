Директор Театра Вахтангова со слезами подтвердил смерть Ланового

https://static.news.ru/photo/2ecd19b0-61af-11eb-b062-fa163e074e61_660.jpg Василий Лановой Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок подтвердил смерть народного артиста Василия Ланового. Руководитель не скрывал эмоций в беседе с журналистами и разрыдался.

Он умер, он умер, умер. Всё, больше не скажу ничего, — передаёт слова Крока Пятый канал.

Василий Лановой умер в возрасте 87 лет вечером 28 января. В этот день его состояние резко ухудшилось, врачи перевели его в реанимацию на аппарат ИВЛ. Звезда советского кино попал в больницу с коронавирусом почти месяц назад.

Лановой почувствовал недомогание 1 января. Он сдал анализ на коронавирус, 2 января тест показал положительный результат.

У актёра было обнаружено 5% поражения лёгких. Его жена Ирина Купченко также заразилась коронавирусом и была госпитализирована вместе с мужем. В последнее время у Ланового начались проблемы с дыханием, ему потребовалась срочная операция.

Ранее NEWS.ru сообщал, что состояние артиста начало ухудшаться около суток назад, хотя ранее врачи говорили, что он справляется с болезнью и находится в стабильном состоянии.