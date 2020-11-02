Актриса Нина Акимова пропала в Москве

Директор Российского государственного академического молодёжного театра Софья Апфельбаум написала в ОМВД по району Раменки в Москве заявление о розыске актрисы Нины Акимовой.
По словам директора РАМТ, 75-летняя артистка не выходит на работу. Она обратилась к сотрудникам полиции с просьбой установить местонахождение Акимовой.
В настоящее время правоохранительные органы рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела на основании заявления Апфельбаум,
Нина Акимова (Васильвовская) известна зрителям по ролям в картинах «Дуэль», «Город — одна улица», «Метель» и в многочисленных театральных постановках. В РАМТ она играет миссис Тэтчер из «Приключений Тома Сойера».
Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело 37-летней писательницы Киры Измайловой в её московской квартире. Причина смерти в настоящий момент остаётся неизвестной.