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Актриса Нина Акимова пропала в Москве

15:55, 02 ноября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор Российского государственного академического молодёжного театра Софья Апфельбаум написала в ОМВД по району Раменки в Москве заявление о розыске актрисы Нины Акимовой.

По словам директора РАМТ, 75-летняя артистка не выходит на работу. Она обратилась к сотрудникам полиции с просьбой установить местонахождение Акимовой.

В настоящее время правоохранительные органы рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела на основании заявления Апфельбаум, передаёт Пятый канал.

Нина Акимова (Васильвовская) известна зрителям по ролям в картинах «Дуэль», «Город — одна улица», «Метель» и в многочисленных театральных постановках. В РАМТ она играет миссис Тэтчер из «Приключений Тома Сойера».

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело 37-летней писательницы Киры Измайловой в её московской квартире. Причина смерти в настоящий момент остаётся неизвестной.

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