Актриса Нина Акимова пропала в Москве

https://static.news.ru/photo/89e6aa4c-1d0c-11eb-a07a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор Российского государственного академического молодёжного театра Софья Апфельбаум написала в ОМВД по району Раменки в Москве заявление о розыске актрисы Нины Акимовой.

По словам директора РАМТ, 75-летняя артистка не выходит на работу. Она обратилась к сотрудникам полиции с просьбой установить местонахождение Акимовой.

В настоящее время правоохранительные органы рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела на основании заявления Апфельбаум, передаёт Пятый канал.

Нина Акимова (Васильвовская) известна зрителям по ролям в картинах «Дуэль», «Город — одна улица», «Метель» и в многочисленных театральных постановках. В РАМТ она играет миссис Тэтчер из «Приключений Тома Сойера».

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