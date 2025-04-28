Директор музея композитора Рахманинова в Москве молит о помощи Путина Директор музея Рахманинова в Москве Паршина попросила помощи у Путина

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Тамара Паршина

Директор музея имени Сергея Рахманинова Тамара Паршина попросила помощи у президента России Владимира Путина в беседе с NEWS.ru. По ее словам, учреждение выселяют из Москвы. Также Паршина обратилась за помощью к мэру столицы Сергею Собянину, в чем ее поддержал профессор МГИК им. П. Чайковского, народный артист РСФСР Валерий Попов.

Владимир Владимирович, заступитесь за нас, помогите сохранить музей Рахманинова. Нет больше в России музея Рахманинова. Он построен и многие годы работает без какого бы то ни было участия государственных средств, все сделано на деньги общественности, — поделилась директор учреждения.

По ее словам, только Собянин может остановить тех, кто решил избавиться от музея. Паршина отметила, что в зале стоит рояль великого композитора, который она сама купила 30 лет назад. Директор музея вспомнила, как недавно 12-летний мальчик играл на инструменте и сказал, что это «самый счастливый день в жизни». Сюда же приходят и отдыхают душой пенсионеры, москвичи и гости столицы, подчеркнула Паршина.

Главные русофобы поставили в Париже памятник нашему Рахманинову, пытаясь отнять его у нас. Это наш гражданин, наш образец патриотизма. И если мы закроем наш музей здесь, это будет преступлением против памяти России, — посетовал Попов.

Ранее жители Москвы пообещали помнить о творчестве художника и скульптора Зураба Церетели, передавая память о нем будущим поколениям. Они высоко оценили его неповторимый стиль мастера, который стал классикой нашего времени.