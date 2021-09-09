Директор Краско рассказал о проблемах со зрением у актёра
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
07:58, 10 сентября 2021
Иван КраскоФото: Евгения Новоженина/РИА Новости
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Директор Ивана Краско Вячеслав Смородинов рассказал, как чувствует себя актёр после инсульта. У 90-летнего артиста произошло отслоение сетчатки, что чревато слепотой, а операции в этом возрасте опасны, поделился директор в интервью с Teleprogramma.pro.
Cейчас мы думаем над тем, как достучаться до суперспециалистов. Главное, чтобы зрение не ухудшалось. Он, конечно, изучил все маршруты, по которым ездит. Но Иван Иванович — актёр и зрение — это его рабочий инструмент. Как артист может быть слепым? А софиты на сцене не очень положительно влияют на зрение, — пояснил Смородинов.
На данный момент Иван Краско находится дома, за ним присматривают дети. Актёра ждёт реабилитация. В антрепризном спектакле «Виновник торжества», который должен состояться 17 сентября, Краско заменят Семён Фурман или Борис Смолкин.
Ранее третья супруга 90-летнего Краско Наталья Вяль, к которой он вернулся после развода с последней женой, раскрыла подробности его госпитализации. Она подчеркнула, что происходящее никак не связано с коронавирусом.