Директор Краско рассказал о проблемах со зрением у актёра

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Американский актёр Артур Метрано, известный по роли лейтенанта Маузера в фильме «Полицейская академии», умер в США. Ему было 84 года, пишет The Hollywood Reporter.

Метрано умер в своём доме во Флориде. О смерти актёра сообщил его сын Гарри Метрано. Смерть наступила в результате естественных причин. Метрано сыграл в кино более 30 ролей, но наибольшую...