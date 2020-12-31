Директор Электротеатра Станиславский прокомментировала смерть Коренева

https://static.news.ru/photo/8a15c73a-4cfc-11eb-af6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кавашкин Борис/ТАСС

Актёр Владимир Коренев был любим и уважаем коллегами из Электротеатра Станиславский, заявила директор театра Ирина Золина.

По её словам, артист сыграл в театре множество прекрасных ролей.

В этот театр он пришёл после института, играл всю свою жизнь. Было много прекрасных ролей, просто замечательных. Театр, в котором его все любили и уважали, — отметила Золина, слова которой приводит РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что Владимир Коренев оставил достойный след в истории. Его роли запомнятся почитателям его таланта.

Владимир Коренев ушёл из жизни в возрасте 80 лет. По словам его дочери Ирины, здоровье актёра подкосил коронавирус. Он находился в «красной зоне» в больнице.

Вся театральная карьера Коренева прошла в Московском драматическом театре имени Станиславского, который ныне известен как «Электротеатр Станиславский». Артист пришёл туда в 1961 году. Там же служат его жена Алефтина Константинова и дочь Ирина.

Ранее NEWS.ru писал, что актриса Наталья Седых, сыгравшая с Владимиром Кореневым в фильме «Дети Дон Кихота», прокомментировала смерть артиста.