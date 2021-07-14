Диктор Анна Шатилова посоветовала россиянам, как спастись от жары

Российский диктор и телеведущая Анна Шатилова в беседе с NEWS.ru дала советы россиянам, как пережить аномальную жару. 82-летняя народная артистка в Москве спасается душем, а за городом — тенью и лимонной водой из пульверизатора.

Значительную часть лета диктор проводит с семьёй за городом. В столице сейчас совсем плохо, признаётся ведущая. Но, безусловно, от жары приходится прятаться и за пределами столицы.

В Москве, когда я приезжаю, конечно, спасает только душ. Скорее обливаешься водой раза три-четыре в течение дня. Вот сейчас я за городом, готовлю обед. Семья здесь, все внуки и прочие. Жара невозможная. Ветерка нет совершенно. Спасаемся тенью и опять же душем, — поделилась она.

Однако есть у Шатиловой и менее популярный лайфхак. Диктор использует пульверизаторы.

Ещё я вот спасаюсь хорошо такими пшикалками для цветов — пульверизаторы, знаете? Я вчера залила туда воды с лимончиком и поставила в холодильник, и вот в течение дня я пшикаю на лицо и руки. Вот такой рецепт. Мы все ходим босиком, прячемся скорее в тень. Не знаю, как народ спасается. И важно питьё: много пьём, — рассказала она.

К несчастью, не все жаркие дни Шатилова проводит на даче. Диктор вынуждена разрываться между дачей и Москвой — два дня в одном месте, потом ещё два в другом. Так, к примеру, День семьи ведущая провела в разъездах по Подмосковью. Уже много лет Анна Николаевна ведёт мероприятия, посвящённые этому празднику.

У нас был автопробег. Вот в этот жаркий день мы в 40 машинах — это приехали представительницы ЗАГСов всех городов Московской области — собрались в Химках, а закончили в Сергиевом Посаде. Я поздравляла пары, которые 50 лет прожили. И вот, представьте себе, тут байкеры, мотоциклисты в эту жару ехали. Мы сделали этот автопробег по всей Московской области — это 370 километров, то есть почти как до Воронежа доехать. Но так как машины теперь новые, уютные, с кондиционерами, то очень хорошо, — заключила Шатилова.

Вчера жара в Москве побила температурный рекорд 1936 года: воздух прогрелся до 32,7 градуса. С учётом ожидаемой погоды прогнозируется ещё четыре-пять дней с такой же тeмпературой. Горожане спасаются всем чем можно, однако не все способы полезны для здоровья. Так, например, мороженое, сладости и газировку не стоит употреблять в жару, так как они не утоляют жажду, а провоцируют её. Диетологи считают, что в жару стоит воздержаться также от кофе, солёных и копчёных продуктов, а также отказаться от жирных, которые способствуют набору лишнего веса.

Анна Шатилова в 62-м году была принята на Центральное телевидение СССР, на протяжении многих лет оставаясь лицом советского телевидения. Она вела выпуски информационных программ «Время», «Новости», развлекательные программы, среди которых огромной популярностью пользовался «Голубой огонёк», а также репортажи с праздничных шествий, демонстраций и фестивалей. Сегодня Шатилова по-прежнему работает диктором на телевидении и состоит в штате Первого канала.