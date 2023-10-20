«Дикость»: Газманов ответил на высказывание Пугачевой о «стране рабов» Газманов назвал дикостью негативные высказывания коллег о России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Олег Газманов

Олег Газманов на пресс-конференции, посвященной 55-летию своего творческого пути, назвал «дикостью» высказывания о том, что Россия — это якобы «страна рабов». Ранее «рабами» называли россиян Алла Пугачева, Лайма Вайкуле и некоторые другие деятели культуры, покинувшие Россию после начала СВО.

Газманов напомнил, что уже несколько лет находится под санкциями почти 30 западных стран из-за своей патриотической позиции. Однако, по словам певца и композитора, его это не тревожит. Он отметил, что для него главное — не отсутствие возможности выехать в Латвию или в Италию, а возможность выступать в Пензе, в Белгороде и Санкт-Петербурге.

И как [могу себе позволить] уехать потом [за рубеж], сказать, что «неправильная наша страна рабов», дикость какая-то, — подчеркнул артист.

Певец добавил, что всегда писал, пишет и будет писать «для нашего российского зрителя и слушателя» и считает невозможным обмануть ожидания людей, которые много лет его знают, любят и ходят на концерты. Он с иронией заметил, что санкции «стимулируют позитивную злость в работе», и пообещал оставаться верным своим принципам и патриотической позиции.

Ранее Газманов рассказал, что владеет двумя квартирами за рубежом, они находятся в Латвии и Италии. По словам исполнителя, сейчас его недвижимость находится в замороженном состоянии, так как его не пускают в страны Евросоюза, однако его не расстраивает этот факт. Он назвал это сопутствующими потерями.

Также исполнитель жестко высказался о медиаменеджерах российских радиостанций и телеканалов из-за отсутствия, по его мнению, в эфирах песен патриотической направленности. Народный артист России назвал это «политической историей», в которую должны вмешаться «органы государственной безопасности».