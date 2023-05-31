Дибров ответил на вопрос об увольнении с Первого канала Дибров опроверг слухи об увольнении с Первого канала

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Дибров

Телеведущий Дмитрий Дибров, которого заменили в программе «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале на певицу Юлианну Караулову, в интервью NEWS.ru заявил, что идея кадровой перестановки принадлежит генеральному директору первой кнопки Константину Эрнсту. О своем решении он, по словам Диброва, сообщил ему лично.

Дибров подчеркнул, что отнесся к ситуации с пониманием, потому что телевизионная профессия в целом гораздо шире и масштабнее, нежели должностные обязанности любого телеведущего.

Моя профессия — это гораздо более сильная и вечная субстанция, нежели моя жизнь. Я всего лишь один из телеведущих, — объяснил он.

Телеведущий добавил, что появление новой ведущей в программе вовсе не означает увольнения прежнего ведущего: «Меня никто не увольнял». Дибров остается штатным сотрудником Первого канала и ведет программу «Антропология».

Ранее Мария Шукшина предложила заменить звезд российского телевидения героями Донбасса.

Ранее Дибров призвал зрителей и своих поклонников не критиковать Караулову, а наоборот, «присылать ей письма поддержки», а дальше «время покажет».

Продюсер Павел Рудченко ранее предрек Первому каналу падение рейтингов из-за назначения Карауловой на замену Диброва. Он назвал это неоднозначным решением и плохим выбором.

По его мнению, идеальной заменой Диброву в программе «Кто хочет стать миллионером?» мог бы стать Александр Гордон. Он отметил, что ведущий этой передачи должен обладать интеллектуальными данными.