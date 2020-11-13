Депутат заявил, что в память о Джигарханяне могут установить табличку

https://static.news.ru/photo/3ea77464-264c-11eb-afda-fa163e074e61_660.jpg Армен Джигарханян Фото: Russian Look

Армен Джигарханян был величайшим артистом. Он мог сыграть практически любую роль. Такое мнение выразил глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. Он подчеркнул, что на доме, где жил Джигарханян, наверняка будет размещена памятная табличка. По словам Герасимова, переименование чего-либо в честь артиста будет зависеть от поступающих предложений.

Ранее стало известно, что в ночь на 14 ноября Джигарханяна не стало. Артисту было 85 лет, свой юбилей он отпраздновал 3 октября.

Как сказал Герасимов, обидно, что в последние годы жизни Джигарханяна возникало много скандальных историй, так или иначе связанных с его именем. Но, заметил глава комиссии Мосгордумы, покойный был величайшим актёром, который сыграл «всё и вся», и это при том, что ни за одну из его ролей не может быть стыдно. В первую очередь Джигарханяна запомнят как выдающегося артиста, остальное — шелуха, травившая жизнь художника.

Будет наверняка поставлена памятная дощечка на его доме, ну а дальше, с чем придут его друзья, коллеги, возможно, театр или общественные организации, это от них зависит. Я не люблю переименования, но думаю, для Джигарханяна найти что-нибудь без исторических названий можно, но это оставим на следующие предложения, — цитирует Герасимова РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, 3 октября на праздновании своего дня рождения режиссёр появился в инвалидном кресле. Состояние его здоровья вызвало слёзы у многих гостей мероприятия.

Russia Look Здравствуй, это я, 1965 год Russia Look Новые приключения неуловимых, 1968 год Георгий Тер-Ованесов/РИА Новости Мужчины, 1972 год Russian Look Здравствуйте, я ваша тётя!, 1975 год kinopoisk.ru Звезда надежды, 1978 год Russian Look Сцена из спектакля Беседы с Сократом, 1981 год Владимир Родионов/РИА Новости Тайны мадам Вонг, 1986 год Russia Look Russian Look Город Зеро, 1988 год Russian Look Две стрелы. Детектив каменного века, 1989 год Russian Look Vladimir Myshkin/Russian Look Lev Sherstennikov/Russian Look Natalya Loginova/Russian Look Natalya Loginova/Russian Look Pravda Komsomolskaya/Russian Look Natalya Loginova/Russian Look Anatoly Lomohov/Russian Look Pravda Komsomolskaya/Russian Look Творческий вечер Армена Джигарханяна в честь 80-летия артиста в одноимённом театре Андрей Никеричев/АГН «Москва» Natalya Loginova/Russian Look Театр п/р Армена Джигарханяна Андрей Любимов/АГН «Москва»