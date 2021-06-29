Действующий депутат ГД («Единая Россия») и трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в разговоре с NEWS.ru дала совет идущим на выборы представителям российского шоу-бизнеса, среди которых — певица Виктория Дайнеко («Зелёная альтернатива»).

По мнению парламентария, «у каждого свой мотив» баллотироваться в ГД, но не стоит обращать внимание только на достижения в спорте или в шоу-бизнесе.

Я считаю, что, наверно, у каждого человека, который собирается баллотироваться, должна быть своя программа, свои уже наработанные моменты. Не просто — я приду и сейчас буду заниматься. Наверно, уже есть темы, которые развивались и раньше, а не с приходом в государственные структуры, — отметила Роднина.

Спортсменка добавила, что сама пошла в Госдуму, так как после распада СССР «больше всего пострадал спорт, потому что он не был отраслью. Вся система финансирования, организации, управления спортом и массовым, и высших достижений у нас, в общем-то, распалась».

Роднина подчеркнула, что занималась в ГД также системой дополнительного образования, работала в комитете по международным отношениям.

В законе об образовании появились такие понятия, как школьный спорт, студенческий спорт, школьные спортивные клубы, студенческие спортивные клубы, лиги школьные, студенческие. У нас появился модельный закон для стран СНГ как раз по школьному спорту, по допингу. <...> У нас появилась такая программа, как фестиваль школьного спорта стран СНГ, <...> у нас появилось такое мероприятие, как Игры юных соотечественников. <...> 60 стран принимают участие, приезжают дети со всего мира — это наши соотечественники, — резюмировала Роднина.

Выборы в Государственную думу VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова пояснила, что решение принято с учётом рекомендаций Роспотребнадзора и мнения общества. По её словам, трёхдневное голосование является оптимальным в сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что «фабрикантка» Виктория Дайнеко ответила на реакцию общественности о том, что возглавит партию «Зелёная альтернатива» на выборах в Госдуму. Она заменит другого шоумена — Славу КПСС, с которым политики не смогли договориться.