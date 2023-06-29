Депутат ГД Певцов объяснил, почему чиновники в РФ — это «отдельная каста» Депутат ГД и народный артист Певцов поставит спектакль о «чиновниках как отдельной касте»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Певцов

Депутат ГД и народный артист России Дмитрий Певцов в интервью NEWS.ru рассказал, о том, что планирует в будущем поставить как режиссер спектакль по пьесе Гоголя «Ревизор». Певцов отметил, что за почти два года работы в качестве депутата Госдумы он теперь точно знает, о чем эта пьеса — «о чиновниках как отдельной касте».

Певцов назвал «удивительным психологическим феноменом чиновничество как явление» — причем не только в России.

Чиновники это отдельная совершенно каста. И не только у нас в стране, а везде. Люди, которые имеют какую-либо власть, большую или не очень, или огромную. И которые при этом кому-то еще подчиняются. Это удивительный психологический феномен. И мне интересно об этом было бы рассказать в спектакле «Ревизор», — признался парламентарий.

По его мнению, чиновники, с одной стороны, несчастные люди. Потому что, обладая неограниченной властью в своем масштабе, они при этом «полностью подчинены своим начальникам». Певцов отметил, что чиновников, которые не могут принимать «самостоятельные и честные решения» из страха перед вышестоящим начальством, «наверное, все-таки большинство».

И они являются чиновниками в плохом смысле этого слова. Любой вопрос или инициатива вызывает у них одну и ту же реакцию: «Нет! Нельзя! Невозможно!». Это данность — чиновничий аппарат, серьезная бюрократическая машина, ее никуда не выкинуть, не сломать. С этим надо бороться, — отметил артист и парламентарий.

Он подчеркнул возможность побороть чиновничество «мирными способами», пообещав, что в своей должности депутата делает это по мере своих сил. Артист и парламентарий выразил надежду, что у него получится: «с Божьей помощью», хотя возможно, «небыстро».

Ранее Певцов в интервью NEWS.ru призвал россиян прекратить критиковать власти РФ. Парламентарий объяснил, почему он не волновался 24 июня, когда части ЧВК «Вагнер» заявили о наступлении на Москву, и не сомневался в оперативном разрешении конфликта. Актер заявил, что он «на 200%» доверяет президенту России Владимиру Путину, пообещавшему разрешить вопрос в максимально короткие сроки.