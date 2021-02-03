Депкульт Москвы отреагировал на «расторжение» контракта с Серебренниковым

https://static.news.ru/photo/ffa092b0-6605-11eb-9076-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Департамент культуры Москвы отреагировал на сообщения о расторжении контракта с художественным руководителем «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым.

Мы уже много раз в подобных ситуациях объясняли, что официальная информация о решениях департамента размещается на сайте. Она является предметом комментариев в необходимых случаях. Мы не комментируем сообщения, «осведомленный источник» которых всегда является анонимным, — говорится в сообщении департамента.

В департаменте заявили, что с комментариями нужно обращаться к тем, кто распространяет соответствующую информацию.

Ранее анонимные Telegram-каналы, а также ряд СМИ сообщили, что департамент культуры не будет продлевать контракт с Серебренниковым, который заканчивается в конце февраля. Они ссылались на источник в департаменте культуры.

Как писал NEWS.ru, Кирилл Серебренников анонсировал новый проект с писателем Алексеем Сальниковым, автором романа «Петровы в гриппе». Он получил название «Силиконовая дура», при этом подробностей режиссёр не раскрыл. Фильм «Петровы в гриппе», который снял Серебренников, выйдет в 2021 году.