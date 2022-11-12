Депардье закроет свой продюсерский центр в России ТАСС: актер Депардье закроет продюсерский центр «ПЦ ЖД» из-за паузы в проектах

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Жерар Депардье

Французский актер Жерар Депардье, имеющий гражданства трех стран — Франции, России и ОАЭ — принял решение о закрытии своего продюсерского центра «ПЦ ЖД» в России из-за паузы в проектах, заявил в разговоре с ТАСС друг и продюсер артиста Арно Фрилли. Закрытие связано с финансовой составляющей, поскольку структура центра требует постоянных денежных расходов, даже несмотря на простой. Он не исключил возобновления работы «ПЦ ЖД» в будущем, когда будет больше конкретики по проектам.

Эта структура была создана для развития аудиовизуальных проектов. Без активной деятельности эта система бесполезна, поскольку она требует расходов даже в период простоя. Новая структура может быть открыта, когда будет больше конкретики по проектам, — пояснил он.

Фрилли добавил, что решение по закрытию центра не имеет ничего общего с текущей ситуацией на Украине.

В марте киностудии Disney, Warner Bros. и Sony приостановили показы своих картин на территории России в связи с началом спецоперации на Украине. В дальнейшем стало известно, что в российских регионах кинотеатры сокращают часы работы либо открываются только в выходные дни. При этом часть прокатных заведений уже объявила о закрытии из-за резкого падения оборота. По оценкам владельцев кинотеатров, выручка за первое полугодие 2022 года упала на 60% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.