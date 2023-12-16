Паспорт Депардье, обморок Ваенги, состояние Заворотнюк: что будет дальше?

Фото: Коллаж NEWS.ru

Жерару Депардье пригрозили изъятием российского паспорта, Елена Ваенга упала в обморок на премьере Константина Богомолова, дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о состоянии больной раком матери — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Лишат ли Депардье российского паспорта

Политолог Сергей Разгуляев заявил что французский актер Жерар Депардье, получивший гражданство РФ в 2013 году, должен быть лишен российского паспорта за критику действий руководства страны и военной спецоперации на Украине. Также, по его мнению, у артиста нужно конфисковать все имущество в России, а вырученные деньги передать на нужды СВО.

«Во-первых, кто ты такой, чтобы критиковать действия России? Ты не русский, ты француз, просто получивший российский паспорт. Ты не политик, ты простой актер, поэтому <...> занимайся тем, в чем разбираешься и что умеешь. Оставь политику», — призвал актера политолог.

По словам Разгуляева, решать вопрос с лишением Депардье российского гражданства нужно было сразу после того, как он допустил подобную риторику еще в начале СВО. Эксперт заявил, что актер ничего не сделал для России, однако позволил себе критику в адрес руководства страны.

Разговор о лишении французского актера российского гражданства ранее поднимал депутат Госдумы Султан Хамзаев. С критикой СВО Депардье выступил еще в 2022 году. Он говорил, что направит все деньги, полученные с трех своих концертов, в помощь гражданам Украины. Комментируя свои заявления в одном из интервью, французский актер подчеркнул, что не следует «смешивать политику и актерское мастерство».

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявления Депардье, сказал, что актер «не совсем понимает, что происходит на Украине в последние годы, поскольку не совсем погружен в политическую повестку дня». Он добавил, что российская сторона готова при необходимости разъяснить Депардье положение вещей в соседнем государстве.

Позже актер отказался от прямой критики и в интервью заявлял, что предпочитает все же избегать разговоров на тему ситуации на Украине, поскольку «никто не в состоянии сказать по этому поводу что-нибудь разумное».

Политический вопрос о гражданстве Депардье вдруг снова возник на фоне другой, на этот раз околокриминальной истории, связанной с актером. Еще в апреле несколько женщин обвинили артиста в сексуальном насилии, а недавно одна из них была обнаружена мертвой.

60-летняя актриса Эммануэль Дебевер, которая обвиняла Жерара Депардье в сексуальном насилии, покончила с собой в день, когда на французском телевидении вышел документальный фильм об актере. В картине, которую показал канал France 2, упоминалось дело Дебевер.

Теперь Депардье могут лишить высшей награды Франции — ордена Почетного легиона, рассказала министр культуры Франции Рима Абдул-Малак. Этот вопрос рассмотрят на ближайшем дисциплинарном заседании.

«Я разговаривала с великим канцлером ордена Почетного легиона, генералом [Франсуа] Лекуантром. Совет ордена Почетного легиона соберется и инициирует дисциплинарную процедуру, чтобы решить, следует ли приостановить действие этого ордена или нет, отозвать его полностью или нет», — сказала министр.

Рима Абдул-Малак назвала Жерара Депардье «позором для Франции» из-за его «неуважительных и недостойных» заявлений и действий против женщин. А руководство государственной телекомпании Франции France Televisions решило прекратить трансляцию фильмов с актером после выхода документальной картины, в которой артиста обвинили в сексуальном насилии.

Вечером 16 декабря Депардье заявил, что передает свой орден Почетного легиона «в распоряжение» министра культуры Франции после ее заявлений о возможном лишении актера этой награды. Соответствующее заявление адвокатов Депардье привело агентство AFP.

При этом адвокаты Беатрис Гайсманн Ашиль и Кристиан Сен-Пале отмечают, что публичные заявления министра могут быть «еще одним ударом по уже умирающей презумпции невиновности». Они также выразили сомнения в том, что «столь активное участие в травле человека и <...> медийном линчевании», которому, по их словам, подвергается Депардье, входит в обязанности министра культуры.

14 декабря Депардье лишили высшей награды канадской провинции Квебек — Ордена Квебека. Об этом сообщил телеканал CTV со ссылкой на главу провинции Франсуа Лего.

«Скандальные высказывания Жерара Депардье, сделанные им на камеру, шокировали международную общественность, и неудивительно. Своим поведением он бросает тень на репутацию членов Ордена Квебека, в связи с чем я принял решение немедленно исключить его из Ордена», — уточнил Лего.

Фото: Frederic Kern/Keystone Press Agency/Global Look Press Жерар Депардье

Что случилось с Еленой Ваенгой

Российская эстрадная певица и актриса Елена Ваенга потеряла сознание в Театре на Малой Бронной в Москве. Инцидент произошел во время спектакля «Слава. Молодость» по пьесе поэта Виктора Гусева «Слава». Исполнительница пришла в театр, чтобы увидеть премьеру постановки, режиссером которой выступил Константин Богомолов.

При этом все планы на сольный концерт Елены Ваенги в Государственном Кремлевском дворце остаются в силе, сообщил технический директор певицы Александр Дробыш. Культурное мероприятие запланировано на 16 декабря.

«Все в силе, все будет», — заверил Дробыш.

Артистка вышла на связь и в своих социальных сетях. В аккаунте Ваенги появилось несколько репостов, а также пост о предстоящем концерте.

«До встречи в Кремле. Сегодня Куликовская битва», — написала певица.

После начала специальной военной операции певица сделала паузу в творческой деятельности, она отменила гастроли и перестала появляться на радио и телевидении. Спустя некоторое время артистка вернулась в эфир Первого канала, став наставницей шоу «Голос 60+». Позже артистка впервые выразила свое отношение к российской политике. Она заявила, что полностью поддерживает действия президента России Владимира Путина. Певица рассказала, что она лично знакома с главой государства и выступала перед ним.

В 2023 году Елена Ваенга вернулась к активной гастрольной деятельности, однако по состоянию здоровья дважды отменяла выступления. В феврале артистка перенесла концерты из-за ларингита.

«Люди, у меня ларингит. Уже был опыт, когда я выходила на сцену в тысячных залах. Я приходила осипшая. После этого многие писали мне, что не получили удовольствия. Это пытка для меня и издевательство над зрителями», — сообщила тогда Ваенга в своих соцсетях.

В августе представители певицы также сообщили о ее болезни, но не уточнили подробностей. В конце ноября у Ваенги начался большой тур по городам России и Белоруссии. В субботу, 16 декабря, должен состояться концерт исполнительницы в Кремлевском дворце.

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press Елена Ваенга

В каком состоянии сейчас Анастасия Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк находится в стабильном состоянии, рассказала в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена) ее дочь блогер Анна Заворотнюк. При этом девушка призналась, что не может назвать положение дел хорошим.

«Не могу сказать, что все хорошо, но состояние стабильное», — написала девушка.

До этого Анна говорила, что у нее болит в груди во время обсуждения состояния матери. Дочь актрисы также отметила, что каждый день созванивается с 80-летней бабушкой Валентиной Борисовной, которую называет Валек. Она подчеркнула, что родственница чувствует себя хорошо.

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» несколько лет борется с тяжелой формой онкологии. Анастасия перестала появляться на публике и в социальных сетях, она продолжает лечение. За актрисой ухаживают ее супруг, фигурист Петр Чернышев, и мама.

Глиобластома головного мозга — тяжелое заболевание с высоким уровнем смертности. Западные медицинские центры отмечают, что без необходимого лечения только около 10% пациентов живут более трех месяцев. Лечение в большинстве случаев способно продлить жизнь до полутора-двух лет (в тяжелых случаях — до года).

В феврале 2023 года Анастасия вернулась домой из онкологической клиники, ее забрал муж Петр Чернышев. Известно, что сейчас «прекрасная няня» живет в собственном особняке в подмосковном поселке Крекшино.

Врач-онколог Игорь Долгополов рассказал KP.RU, что в случае успеха терапии и отсутствия рецидивов онкологии у актрисы остается возможность восстановить нормальный образ жизни. При этом чрезвычайно важен процесс комплексной реабилитации после заболевания головного мозга.

В ноябре Петр Чернышев впервые за долгое время показал подросшую дочь Милу от своей тяжелобольной жены. Спортсмен появился с пятилетней дочерью на сцене после ледового шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки, где он исполняет одну из главных ролей. По информации прессы, маленькая наследница Заворотнюк, как и папа, тоже занимается фигурным катанием.



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