«Потеряли заработок и родину»: Майданов об уехавших звездах, СВО и SHAMAN

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Денис Майданов

22 февраля в «Вегас Сити Холле» в Москве пройдет концерт Дениса Майданова — «За жизнь». Артист исполнит все хиты, в числе которых композиция «Я голосую за жизнь», премьера которой состоялась в конце 2023 года. В эксклюзивном интервью NEWS.ru Майданов назвал артистов, которых считает патриотами, и высказался об «отменах» в культуре и уехавших звездах.

Кто из артистов настоящие патриоты

— Многие называют вас артистом-патриотом. Как относитесь к этому?

— Я автор-исполнитель и пишу о том, что чувствую. Поэтому, скажем так, в мирное время были песни и про любовь. Хотя писал и патриотические: «Флаг моего государства», «Ничего не жаль», «Кто такие русские». Они все появились до начала специальной военной операции. Сейчас понимаю, что я часть идеологии нашей страны, которая формируется здесь и сейчас, часть культурной волны.

В Советском Союзе был целый пласт замечательных песен, которые писали авторы того времени. С ними страна побеждала в спорте, завоевывала космос... Сейчас идеологическая деятельность культурных работников не менее важна. И я тоже закладываю свои «кирпичики» в этот пласт. Чувствую себя в этом естественно: делаю то, что хочу, могу, должен. Заставлять меня не надо. Потому что я так думаю, чувствую, так воспитан.

— Кого из коллег вы бы назвали настоящими патриотами?

— Патриотизм для артиста должен измеряться естественностью принятия решений в сложные времена для страны. Ты должен ее поддерживать, не убегать, не залезать в кусты. Кого из коллег по цеху я считаю настоящими патриотами? Давайте сразу скажем о рок-н-ролле. Это Сергей Галанин, Саша Скляр, Юля Чичерина, Юта, Вадим Самойлов из «Агаты Кристи», Ольга Кормухина с Алексеем Беловым. Их и уговаривать не надо [поддержать страну], они в этом строю давно.

И много других артистов. Например, Саша Маршал. Мы с ним неоднократно ездили — еще до СВО — и в Сирию, и в Грозный, и в Ханкалу, когда там было неспокойно.

Многие исполнители поп-музыки адекватно себя повели. С первых дней СВО раздавалось много звонков от артистов: и из регионов, и больших звезд. Все говорили: «Денис, когда будете формировать агитбригады на фронт, в госпитали, в пункты временного размещения — мы готовы, возьмите с собой». Просто эти люди не все так известны, как расфуфыренные кричащие антироссийские экс-артисты.

«Уехавшие артисты наплевали в душу зрителям»

— Вы имеете в виду тех, кто покинул Россию после начала СВО?

— Эта «нечисть» — 10–15%, может быть, музыкального рынка. И в кино, в театральном искусстве тоже какое-то количество: уехали, раскричались на наш уклад, на ход событий, выразили свое мнение. Ну, если вы такие люди, так сказать, западного уклада, наверное, вам действительно будет лучше в той стране, где этот уклад существует.

Может быть, слава богу, что поуезжали — мы хотя бы увидели, кто они такие. Добровольно отказавшиеся от своей аудитории, наплевали в душу своим зрителям и стране, потеряли и заработок, и родину. И самое главное — многих из них там использовали и выкинули в тот момент, когда они перестали быть нужными.

«СВО запустила новые процессы внутри государства»

— Вам их жаль?

— Нет. Никакого снисхождения и никакой жалости я не испытываю. Если кто-то надеется вернуться, отмолить прощение... Но люди-то в России не простят. Народ свои вердикты уже вынес. Сложная ситуация показывает сразу, кто есть кто.

Есть, конечно, молчуны, ждуны — те, кто не уехал, а затаился. Мы их тоже видим. Может быть, им Господь поможет оценить и понять историческую и геополитическую ситуацию наконец-то. И вразумит. Страна хочет быть такой, какой ее видит обычный человек. СВО запустила новые процессы внутри государства. Мы вновь взялись за образование, за информационное пространство, за музыку, за культуру. Государство помогает молодым ученым, нашу науку будем поддерживать и развивать, неслучайно в России объявлено десятилетие культуры.

И конечно, один из важнейших аспектов — это демография. Мы понимаем, что на нашей огромной территории 146–150 млн жителей маловато. А нам нужно около 300 млн — не за счет мигрантов или псевдостатистики, а за счет действительно здоровой демографии и рождаемости.

Страна другим курсом не пойдет, возврата в прошлое не будет. Россия будет еще сильнее, мощнее, самодостаточнее во всех аспектах.

Об отмене концертов Орбакайте и тура Лолиты

— Недавно Госдума приняла так называемый закон о негодяях. Что вы думаете об этом?

— Нам не хватало этого закона. Если Министерство юстиции выносит вердикт, что человек — иноагент, то почему он должен продолжать пользоваться благами страны, которую презирает и ругает?

Санкции должны быть применены к людям, которые продолжают свою антигосударственную деятельность. До этого вас никто не трогал. Дальше, если будете продолжать всем этим заниматься, то рискуете ответить по закону. Это абсолютно правильная и нужная обществу законодательная сильная веха.

— Вы сказали, что общество не прощает некоторых артистов. Недавно отменились концерты Кристины Орбакайте в ряде городов России.

— Я не разбирался в том, почему это происходит. Как правило, у артиста отменяются концерты, когда не продается зал: зритель не идет, не покупают билеты. Я не слышал, чтобы Кристина что-то заявляла [против России и СВО]. Возможно, это прямая реакция на поведение ее мамы, которая назвала россиян холопами и рабами. Видимо, по семейному признаку народ выносит такие вердикты. Наверное, из-за этого отменяются концерты.

— Недавно также был отменен гастрольный тур Лолиты Милявской, участвовавшей в «голой» вечеринке.

— Вообще, «быть или не быть» артисту — решает общество, зритель, аудитория. И реакция на «голую» вечеринку абсолютно адекватная. Потому что она продемонстрировала, конечно, абсолютную оторванность артистов, которые принимали там участие, от реальности и страны. Они как будто демонстративно заявили, мол, это у вас там где-то боевые действия идут, где-то плетут сети бабушки, мобилизация прошла, а мы здесь богема, живем своей жизнью.

Просто уже совершенно потеряли берега. Поэтому общество предсказуемо прореагировало. У Лолиты посыпались концерты. Людей не заставишь сдать или купить билет, это личное желание человека, его отношение к поведению артиста.

О новом шоу-бизнесе и SHAMAN

— Каким должен стать шоу-бизнес новой России?

— Во-первых, по-прежнему свободным. Молодежь должна делать свою музыку. Свобода духа, чувств, красоты. Но все это должно быть, конечно же, в контуре патриотизма. Молодые артисты проходят и через мой конкурс «Молодые ветра», который мы запустили с «Нашим Радио» в прошлом году и благодаря которому сейчас появилось 15–20 новых имен.

Мы никого не собираемся менять. Но обязаны открывать двери молодым. Мы, конечно, отдаем себе отчет, что Шевчуки и Земфиры (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) — это штучный продукт, не каждый день рождаются в творчестве. Жаль, что потом, так сказать, политические вихри их куда-то унесли. Шоу-бизнес будущего будет здоровее благодаря молодежи с правильными ценностями.

— Согласно опросу ВЦИОМа, самым патриотичным артистом называют SHAMAN. Считаете ли вы его своим конкурентом? И как относитесь к его творчеству?

— Я давно знаю Ярослава и видел, как он мотался по разным конкурсам, большим и малым: он был и в «Голосе» на Первом канале, и в «Факторе А» на «России 1». Видно было, что талантливый парень. Он исполнял другой репертуар. Но ничего не происходило. А потом «хоп» — и произошло. Вышли, один за другим, два мощнейших хита — «Встанем» и «Я русский». Это оказалось своевременно, нужно людям. Желаю ему успеха и доказать свою творческую состоятельность.

Потому что есть артисты одной песни. Вспомните, например, группу «Белый орел». Два сингла: «Как упоительны в России вечера» и «Потому что нельзя быть на свете красивой такой». Или группа «Тату»: «Я сошла с ума» и «Нас не догонят», которая вообще стала мировым хитом, здорово.

У SHAMAN уже есть два сильных сингла. Дальше можно оставаться артистом патриотического жанра. Но я думаю, что про любовь тоже нужно петь, потому что девушкам нужен такой вот симпатичный парень. И пускай таких SHAMAN появляется больше.

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