Де Ниро выплатит бывшей помощнице $1,2 млн за гендерную дискриминацию Компанию Роберта Де Ниро обязали выплатить $1,2 млн бывшей сотруднице

Фото: IMAGO/Alexandra Fechete/Global Look Press

Роберт Де Ниро

Компанию 80-летнего американского актера Роберта Де Ниро Canal Productions обязали выплатить $1,2 млн бывшей ассистентке Грэм Чейз Робинсон за дискриминацию по половому признаку и создание «токсичных условий труда» в 2019 году, пишет Associated Press. Суд присяжных постановил, что сам актер не несет за преступление личной ответственности, однако пригласил его на процесс в качестве свидетеля, говорится в сообщении.

41-летняя Робинсон улыбалась во время оглашения вердикта. После того как присяжные покинули комнату, она обняла своих адвокатов. Вердиктом суда остались довольны и представители Де Ниро. Адвокат актера Ричард Шенштейн назвал это «большой победой мистера Де Ниро», освобожден от ответственности. Юрист также отметил, что истец просил выплату в $12 млн, поэтому присужденная сумма станет для компании несущественной, — сообщает издание.

Во время процесса Робинсон засвидетельствовала, что 80-летний Де Ниро и его гражданская жена Тиффани Чен объединились против нее, чтобы превратить работу, которую она когда-то любила, в «кошмар», отмечает источник. Женщина стала выдвигать все более жесткие требования, чтобы остаться на работе, что стало проблемой для Де Ниро. В зале суда актер рассказал присяжным, что по просьбе помощницы увеличил зарплату Робинсон с менее чем $100 тысяч в год до $300 тысяч и повысил ее должность до вице-президента по производству и финансам.

По словам Де Ниро, он никогда не оскорблял бывшую сотрудницу и не кричал на нее, только дважды просил ее почесать ему спину. Актер сообщил, что после увольнения Робинсон украла у него около $85 тысяч авиационных миль и предала его доверие.

Присяжным также показали электронные письма, в которых Чен писала Де Ниро, что, по ее мнению, Робинсон флиртовала с актером и хотела стать его женой. Робинсон сообщила, что у нее никогда не было романтического интереса к Де Ниро.

Ранее Де Ниро сообщил, что в последнее время все чаще задумывается о смерти, поэтому ценит каждый день, проведенный с семьей. Актер признался, что ему трудно ухаживать за шестимесячной дочерью Джией, появившейся на свет в мае 2023 года от его 45-летней подруги Тиффани Чен. По словам Де Ниро, его главная задача сейчас — «остаться в живых».

Де Ниро сообщил, что наслаждается отцовством, но выполнять физическую работу по уходу за дочерью ему уже трудно.