74 000 000 фунтов стерлингов. «Дама с веером», Густав Климт
Самой дорогой проданной в Европе картиной стала «Дама с веером» кисти австрийского художника конца XIX — начала XX века Густава Климта. Последний женский портрет живописца был продан в Лондоне за рекордные для Европы £74 млн ($94,35 млн).
Таким образом, «Дама с веером» пополнила список самых дорогих картин мира. В него уже входят: «Королевский красный и синий» Марка Ротко ($75 млн), «Избиение младенцев» Питера Пауля Рубенса ($76,7 млн), «Бал в Мулен де ла Галетт» Пьер-Огюста Ренуара ($78 млн), «Бирюзовая Мэрилин» Энди Уорхола ($80 млн), «Крик», Эдварда Мунка ($119,9 млн).
Самые дорогие картины мира — в галерее NEWS.ru.
Фото: Sotheby's
75 100 000 долларов. «Королевский красный и синий», Марк Ротко, продана в 2012 году
Фото: Sotheby's
75 100 000 долларов. «Королевский красный и синий», Марк Ротко, продана в 2012 году
Фото: Peter Paul Rubens/Public domain/Wikimedia Commons
76 700 000 долларов. «Избиение младенцев», Питер Пауль Рубенс
Фото: Peter Paul Rubens/Public domain/Wikimedia Commons
76 700 000 долларов. «Избиение младенцев», Питер Пауль Рубенс
Фото: Global Look Press
78 100 000 долларов. «Бал в Мулен де ла Галетт», Пьер-Огюст Ренуар
Фото: Global Look Press
78 100 000 долларов. «Бал в Мулен де ла Галетт», Пьер-Огюст Ренуар
Фото: Christie's
80 миллионов долларов. «Бирюзовая Мэрилин», Энди Уорхол
Фото: Christie's
80 миллионов долларов. «Бирюзовая Мэрилин», Энди Уорхол
Фото: Ray Tang/ZUMAPRESS.com/Global Look Pres
110 млн. долларов. «Флаг», Джаспер Джонс
Фото: Ray Tang/ZUMAPRESS.com/Global Look Pres
110 млн. долларов. «Флаг», Джаспер Джонс
Фото: Global Look Press
119 900 000 долларов. «Крик», Эдвард Мунк
Фото: Global Look Press
119 900 000 долларов. «Крик», Эдвард Мунк
Фото: Gustav Klimt/Public domain/Wikimedia Commons
135 000 000 долларов. «Портрет Адели Блох-Бауэр I», Густав Климт
Фото: Gustav Klimt/Public domain/Wikimedia Commons
135 000 000 долларов. «Портрет Адели Блох-Бауэр I», Густав Климт