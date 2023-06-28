Самой дорогой проданной в Европе картиной стала «Дама с веером» кисти австрийского художника конца XIX — начала XX века Густава Климта. Последний женский портрет живописца был продан в Лондоне за рекордные для Европы £74 млн ($94,35 млн).

Таким образом, «Дама с веером» пополнила список самых дорогих картин мира. В него уже входят: «Королевский красный и синий» Марка Ротко ($75 млн), «Избиение младенцев» Питера Пауля Рубенса ($76,7 млн), «Бал в Мулен де ла Галетт» Пьер-Огюста Ренуара ($78 млн), «Бирюзовая Мэрилин» Энди Уорхола ($80 млн), «Крик», Эдварда Мунка ($119,9 млн).

Самые дорогие картины мира — в галерее NEWS.ru.

75 100 000 долларов. «Королевский красный и синий», Марк Ротко, продана в 2012 году

Фото: Sotheby's

75 100 000 долларов. «Королевский красный и синий», Марк Ротко, продана в 2012 году

76 700 000 долларов. «Избиение младенцев», Питер Пауль Рубенс

Фото: Peter Paul Rubens/Public domain/Wikimedia Commons

76 700 000 долларов. «Избиение младенцев», Питер Пауль Рубенс

78 100 000 долларов. «Бал в Мулен де ла Галетт», Пьер-Огюст Ренуар

Фото: Global Look Press

78 100 000 долларов. «Бал в Мулен де ла Галетт», Пьер-Огюст Ренуар

80 миллионов долларов. «Бирюзовая Мэрилин», Энди Уорхол

Фото: Christie's

80 миллионов долларов. «Бирюзовая Мэрилин», Энди Уорхол

110 млн. долларов. «Флаг», Джаспер Джонс

Фото: Ray Tang/ZUMAPRESS.com/Global Look Pres

110 млн. долларов. «Флаг», Джаспер Джонс

119 900 000 долларов. «Крик», Эдвард Мунк

Фото: Global Look Press

119 900 000 долларов. «Крик», Эдвард Мунк

135 000 000 долларов. «Портрет Адели Блох-Бауэр I», Густав Климт

Фото: Gustav Klimt/Public domain/Wikimedia Commons

135 000 000 долларов. «Портрет Адели Блох-Бауэр I», Густав Климт

140 000 000 долларов. «№ 5, 1948», Джексон Поллок

Фото: Vaughn Youtz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

140 000 000 долларов. «№ 5, 1948», Джексон Поллок

250 000 000. долларов. «Игроки в карты», Поль Сезанн

Фото: Paul Cézanne/Public domain/Wikimedia Commons

250 000 000. долларов. «Игроки в карты», Поль Сезанн