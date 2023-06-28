«Даму с веером» продали за рекордные $94 млн: фото самых дорогих картин

Фото: Sotheby's

74 000 000 фунтов стерлингов. «Дама с веером», Густав Климт

Самой дорогой проданной в Европе картиной стала «Дама с веером» кисти австрийского художника конца XIX — начала XX века Густава Климта. Последний женский портрет живописца был продан в Лондоне за рекордные для Европы £74 млн ($94,35 млн).

Таким образом, «Дама с веером» пополнила список самых дорогих картин мира. В него уже входят: «Королевский красный и синий» Марка Ротко ($75 млн), «Избиение младенцев» Питера Пауля Рубенса ($76,7 млн), «Бал в Мулен де ла Галетт» Пьер-Огюста Ренуара ($78 млн), «Бирюзовая Мэрилин» Энди Уорхола ($80 млн), «Крик», Эдварда Мунка ($119,9 млн).

Самые дорогие картины мира — в галерее NEWS.ru.