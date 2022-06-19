«Дальше выбросят на помойку»: Никоненко высказался о судьбе Хаматовой Никоненко после первого спектакля Хаматовой в Латвии предрёк актрисе забвение

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Чулпан Хаматова

Сергей Никоненко высказался о судьбе покинувшей Россию Чулпан Хаматовой после её первого спектакля в Латвии. Актёр считает, что «модная волна» на артистку вскоре спадёт и ей останется полное забвение, сообщает Пятый канал.

Народный артист РСФСР отметил, что из талантливой девочки Хаматова выросла в серьёзную актрису, но голова у неё «дырявая», поэтому в перспективе она вряд ли будет востребована в Риге.

Россия без неё проживёт, я уверен, а она без России — это ещё очень серьёзный вопрос. Кому она там нужна? Она сейчас, вот, на этой модной волне побудет, а дальше её выбросят с потрохами на помойку, и будет она побираться, — сказал кинорежиссёр.

Больше всего Никоненко возмущён высказываниями актрисы о том, что звание народной артистки РФ для неё не имеет значения. Кинодеятель считает, что звание — это признание работы и заслуг государством.

Да она наслушалась, поверила дуракам, ну и сама дурочкой стала, — сделал вывод актёр, работавший с беглянкой на одной площадке.

При всём этом Никоненко ни в коем случае не желает зла коллеге. Он хочет, чтобы у Хаматовой всё хорошо сложилось. И если она решит вернуться в Россию, ей, скорее всего, простят её громкие заявления. Но если выяснится, что заявления эти были сделаны за деньги, то ситуация может обернуться иначе.

Торговать можно не только телом, но ещё и душой, — заметил актёр.

Ранее сообщалось, что в Новом Рижском театре Хаматова сыграла в собственной постановке под названием Post Scriptum. Спектакль шел на русском языке, также присутствовали субтитры на латышском. По задумке автора аплодировать зрителям было нельзя.