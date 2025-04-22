Богатейшее наследство Церетели: как его поделят дети, внуки и молодая жена

Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru

Дача в Переделкино, центральная аллея

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник, которая была лично знакома с ушедшим из жизни скульптором Зурабом Церетели, рассказала NEWS.ru о последней встрече с ним. Также она объяснила, каким образом может быть разделено между родственниками наследство мастера.

В чем состояла «особая уникальность» Церетели

Адвоката и мецената Юлию Вербицкую-Линник познакомила с Церетели глава филиала Государственного музея Востока в Майкопе Нафисет Кушу, которая опекала всех художников региона. Эта женщина — черкешенка по национальности, а Зураб Константинович — грузин, они совпадали по взглядам на жизнь, приятельствовали. «Вместе творили добро», — как отметила собеседница NEWS.ru.

Юрист назвала Церетели талантливым и ярким художником, а также добрейшим человеком, который содействовал всем, особенно творческим людям.

«Помогал с мастерскими, с выставками. Вырастил и выпестовал не одного живописца — целую плеяду. Усиливал и развивал Российскую академию художеств (РАХ). В этом — уникален. Доброта и сила. Щедрость и красота души», — сказала Юлия.

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Она добавила, что в последний раз общалась с Церетели на его загородной даче несколько месяцев назад. По ее словам, мастер выглядел, как и всегда, жизнерадостным.

«Он был бодр. Писал желтые цветы, шутил. Потом повел гостей за традиционный изобильный грузинский стол. Присутствовали его племянники, верная спутница Татьяна — внимательная к потребностям Зураба Константиновича, надежная соратница.

Желтые цветы символизируют скорую разлуку. Однако тогда не думалось, что это действительно может скоро произойти, увы», — с горечью подчеркнула подруга семьи скульптора.

Фото: Личный архив Адвокат Юлия Вербицкая-Линник с Зурабом Церетели

«Молодая муза» Церетели Татьяна

В официальном браке Зураб Церетели состоял единожды. Его супруга Инесса была дочерью известного грузинского ученого-геолога Георгия Андроникашвили. Познакомились в Тбилиси, поженились в 1958-м. Спустя год в семье родилась дочь Елена, дома ее называли Ликой.

Также в семье скульптора воспитали двух приемных дочерей — Татьяну и Людмилу.

«Люда и Таня — названые дочери, они росли вместе с Ликой, но юридически акт их удочерения не оформлен. Также есть Василий Церетели, сын Лики. Художник называл его своим сыном, хотя по факту Василий — внук», — пояснила Вербицкая-Линник.

Жена художника ушла из жизни в 1998-м. Позднее Церетели встретил новую любовь — искусствоведа Татьяну Кочемасову — выпускницу факультета теории и истории искусств художественного института имени Сурикова. Она академик, вице-президент Российской академии художеств. В окружении художника ее называют «добрым ангелом» Церетели.

«Всегда было видно, что они вместе очень долго и им хорошо. Мне показалось, что смысл жизни Татьяны состоял в том, чтобы беречь и защищать маэстро, в том числе от переутомлений. Потому что Зураб Константинович расходовал свою энергию максимально щедро», — рассказала юрист.

Какое наследство оставил Церетели, как оно будет распределено

В последние годы Церетели проживал на даче в Переделкино. Там он создал парк-музей своих скульптур под открытым небом, вход в который был открыт для всех желающих. Среди работ — скульптуры Сталина, серия барельефов Андрея Дементьева, Беллы Ахмадулиной, Марины Цветаевой, Андрея Вознесенского, «Владимир Путин, укрощающий тигра» и другие интересные фигуры. Во время пандемии комплекс приостановил работу на неопределенный срок.

Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru Скульптура авторства Церетели на его даче. «Владимир Путин побеждает тигров»

Дача и парк являются частной собственностью ваятеля. Также у него есть недвижимость в Москве.

По словам адвоката Вербицкой-Линник, Церетели оставил немалое наследство, которое должно быть распределено между ближайшими родственниками. Татьяна Кочемасова не может претендовать на это имущество, поскольку брак не был оформлен официально. Аналогично не являются получателями материальных благ и приемные дети из-за отсутствия факта официального удочерения.

Наследницей первой линии, согласно закону, является единственная родная дочь Елена, которая пошла по стопам отца и стала художником, она мастер работы по стеклу.

Юрист предположила, что история наследства Церетели «могла бы быть громкой», как, например, раздел имущества певца Александра Градского. Недвижимость и миллионы Градского, напомним, уже три года делят через суд вдова и дети от предыдущего брака.

Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru Сталин и Рузвельт

«Но Зураб Константинович был настолько мудрым, что, я полагаю, все распределил при жизни. Написал завещание, где определил доли наследников», — отметила Юлия в беседе с NEWS.ru. «В состав наследственного имущества войдёт только то, что принадлежало мастеру на праве личной собственности. Ни РАХ, ни Галерея, ни иные федеральные объекты в этот список не войдут, поскольку являются федеральной собственностью», — пояснила она.

Прав­озащитник, председатель Ассоциа­ции адвокатов России за права человека Мария Архипова дополнила эту информацию:

«Наследование подразу­мевает передачу искл­ючительных и иных нематериальных прав на результат, причем и физическому лицу, и юридическому. Следовательно, часть прав на произведения Церетели может отойти РАХ — академии художеств, Галерее искусств Зураба Церетели как организациям, Татьяне Кочемасовой как руководителю», — констатировала специалист.

Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru Царская семья

Зураб Церетели был автором более 5000 произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства. Как художник-монументалист оформил ряд крупных учреждений не только в России, но также в США, Англии, Франции и других странах.

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