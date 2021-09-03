«Да ради бога!»: Дубовицкая высказалась о приходе Comedy Club на «Россию 1»

Бессменная ведущая и основательница «Аншлага» Регина Дубовицкая в беседе с NEWS.ru прокомментировала появление в новом телевизионном сезоне шоу от Сomedy Сlub Production на телеканале «Россия 1».

По её словам, успех нового шоу будет зависеть от того, будут ли его смотреть зрители. Если просмотры будут хорошие, то программа будет существовать, а если не будет просмотров, то шоу закроется. Дубовицкая считает, что приход молодёжной программы на канал никак не скажется на «Аншлаге».

Она затруднилась сказать, будет ли новая программа от Comedy Club популярна. По её словам, это будет зависеть от того, насколько молодёжный юмор будет хорош.

Надо подождать. Если он будет иметь спрос у молодёжи, то здорово, — сказала Дубовицкая.

Она не исключила, что артисты из Comedy Сlub могут прийти в «Аншлаг».

пресс-служба телеканала «Россия 1» Светлана Пермякова и Станислав Дужников, кадр со съёмок «Шоу большой страны»

Да ради бога! Номера должны быть на уровне не просто маленькой шутки. Это должен быть действительно хороший номер, потому что в «Аншлаге» хорошие артисты, профессионалы, не любители. Если будут среди молодёжи такие, то ради бога, — отметила ведущая.

Дубовицкая сказала, что посмотрит первый выпуск новой программы, а будет ли смотреть дальше, зависит от того, понравится ли ей как зрителю.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на основателя Comedy Club Production Артура Джанибекяна сообщил , что компания, исторически выпускающая контент для ТНТ, выпустит для ВГТРК, куда входит и телеканал «Россия 1», четыре проекта. Известно, что одна из программ получила название «Шоу большой страны».

В декабре 2020 года Дубовицкая рассказала, как мотивирует артистов программы. Она также раскрыла секрет своего позитивного настроения.