Цискаридзе напишет книгу о том, как сохранить физическую форму

https://static.news.ru/photo/905de700-afe3-11ea-8160-fa163e074e61_660.jpg Николай Цискаридзе Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Время самоизоляции из-за пандемии коронавируса пошло на пользу для Николая Цискаридзе. Танцор решил использовать появившееся свободное время, чтобы написать книгу для балетных артистов.

Цискаридзе, который сейчас является ректором Академии русского балета имени Вагановой, задумал написать книгу о том, как балетные артисты могут сохранить танцевальную форму, оказавшись в стеснённых обстоятельствах.

Об этом он рассказал в интервью Софико Шеварднадзе для шоу «Просто о сложном», выходящем в «Яндекс.Эфире».

По словам Цискаридзе, такая мысль пришла к нему после того, как из-за самоизоляции ему пришлось заниматься каждый день со своими учениками, которые находятся в разных частях света. При этом он продолжал работать в удалённом формате — руководить Академией, проводить совещания. Также он принимал участие в съёмках проекта «Танцы со звездами».

По мнению ректора, о премьерах нужно забыть на ближайшие года два, сейчас лучше сосредоточиться на медицине и спасении человеческих жизней.

Надо обеспечить жизнь людям сегодня, эти субсидии лучше выделить на то, чтобы выдать им достойную зарплату, — отметил Цискаридзе.

Согласно указу мэра Москвы, театры смогут вернуться к репетициям с 9 июня. Открытие театров запланировано на сентябрь.

Ранее народный артист России Николай Цискаридзе признался, что ушёл из Большого театра из-за того, что у него не сложились отношения с руководством. По его словам, новый руководитель стал уничтожать здание, а также систему. Артист напомнил, что протанцевал 21 год. Он сам решил остановиться, писал NEWS.ru.