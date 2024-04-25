«Чувак определился»: правда ли, что Фоменко уедет из России

В СМИ появилась информация, что заслуженный артист РФ Николай Фоменко уедет из России. Чем он займется за рубежом, что говорил о критикующих СВО звездах, почему его ругают за эфир на латвийском радио?

Правда ли, что Фоменко уедет из России

Telegram-канал Diana Spletni Live со ссылкой на латвийский портал Otkrito.lv сообщил, что Николай Фоменко выступит 9 июля в концертном зале «Дзинтари» в Юрмале. Актер впервые выступит в Латвии.

«9 июля в 19:30 в концертном зале Dzintari (Turaidas iela 1, Jūrmala) впервые в Латвии состоится концерт с участием популярного артиста театра и кино, музыканта, теле-радиоведущего, создателя и участника легендарного бит-квартет „Секрет“ Николая Фоменко и его друзей, выдающихся артистов», — говорится в анонсе.

В программе «Фоменко и его друзья» принимут участие: баянист Айдар Гайнуллин из Германии, казахстанская оперная певица Зарина Алтынбаева, ансамбль Gentlemen's Strings с контрабасистом Григорием Ковалевским. Сам Фоменко выступит в роли рассказчика, который прочитает отрывки из произведений Ивана Бунина, Михаила Зощенко, Николая Лейкина, Сергея Довлатова, Василия Шукшина и Михаила Жванецкого.

«Яркое представление станет незабываемым культурным событием для всех ценителей искрометного юмора и страстной, неподражаемой манеры исполнения великих произведений из золотого фонда мировой музыкальной культуры», — обещают организаторы.

Стоимость билетов начинается от €20 (около двух тысяч рублей). Самая дорогая «проходка» обойдется в €60 (около шести тысяч рублей).

В комментариях к посту Diana Spletni Live артиста осудили за планируемую поездку в Латвию.

«Чувак определился», — написала одна из подписчиц.

«Настолько все плохо, что Фоменко впервые приедет в Латвию. До этого 30 лет в упор такую страну не видел», — отметила другая.

«Ничего нового. Всегда таким был. Несколько лет назад озвучивал русофобские мысли в адрес России как раз из Латвии — на радио местном оппозиционном сидел. Найдите его эфир вместе с Ярмольником. Тот тоже еще тот фрукт», — напомнила пользовательница Елена.

Что Фоменко говорил на латвийском радио

В 2016 году Леонид Ярмольник и Николай Фоменко в эфире латвийской радиостанции Baltkom обсудили тему цензуры в сфере культуры в России. Актер, комментируя высказывание художественного руководителя «Сатирикона» Константина Райкина об участившихся попытках давления общественности на искусство, заявил, что смысл таких действий ему непонятен.

«Этого же [благ цивилизации] никогда не было у него [россиянина], он ничего про это не знает. Он потихонечку сходит с ума и поэтому бежит, подкладывает свиней и неизвестно что, плюется, бросается чем-то — это их мнение и понимание. Сумасшедших стало больше», — заявил Фоменко.

Тогда же в эфире обсуждали основателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), которого критиковали за поддержку украинских властей. По словам Фоменко, те сумасшедшие, о которых он сказал ранее, сначала набрасываются на рокера, а затем «идут вечером бухать, берут гитару» и поют песни музыканта. В ответ на реплику ведущей, что, возможно, позиция критиков Макаревича обоснована, актер сказал: «Ни у кого никакой позиции нет. Была бы позиция, все бы стояли на площади».

Что Николай Фоменко говорил об СВО

В мае 2022 года, комментируя заявление Юрия Шевчука о спецоперации, после которого на лидера группы «ДДТ» составили протокол за дискредитацию ВС РФ, артист напомнил, что исполнитель всегда был патриотом России. По словам Фоменко, люди не должны менять свою точку зрения под сложившуюся ситуацию.

«Он же всегда считался патриотом России, если ты уж тут живешь, то негоже менять точку зрения. Сегодня хорошо — я тут, завтра плохо — я еще в какую-то другую сторону начну смотреть. В общем, я это всё не одобряю», — отметил Фоменко.

Где сейчас Николай Фоменко

В 2024 году на экраны выйдет фильм «Федя. Народный футболист», где артист сыграл главную роль. Также зрители увидят Фоменко в картинах «Подвиг» и «Министерство Всего Хорошего».

В январе 2024 года вокалист и один из основателей бит-квартета «Секрет» Максим Леонидов рассказал, что коллектив совместно с Фоменко ведет работу над созданием песен. Музыкант отметил, что название альбома не определено.

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