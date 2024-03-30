Чурикова высказалась о теракте после критики Первого канала и шоу «Голос» Чурикова почтила память погибших в «Крокусе» от имени Первого канала

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Яна Чурикова

Ведущая шоу «Голос» Яна Чурикова выразила соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле» от имени Первого канала. Известно, что во время теракта вещатель не прервал эфир на экстренные новости, из-за чего столкнулся с критикой россиян. В новом выпуске «Голос» Полина Гагарина также исполнила песню «Журавли» в память о жертвах трагедии.

Ровно неделю назад практически в это же время в концертном зале «Крокус Сити Холл» случилась ужасная трагедия. Чудовищный теракт унес жизни людей, которые просто пришли на концерт. Команда Первого канала выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Звезды российской музыки записали альбом, доходы от которого пойдут на помощь погибшим и раненым. Специально для альбома Полина Гагарина исполнила песню «Журавли», — заявила Чурикова.

Ранее российский актер Никита Кологривый, известный зрителям по роли Кощея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», выразил соболезнования пострадавшим в «Крокусе». Он заявил, что постарается сделать что-то полезное для нуждающихся после трагедии.