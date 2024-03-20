Что за скандал произошел на концерте Рубальской? При чем здесь Аллегрова

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Лариса Рубальская

Концерт поэтессы Ларисы Рубальской закончился слезами и скандалом. Что сказала автор множества хитов, как отреагировали зрители?

Кто довел Ларису Рубальскую до слез

В Москве состоялся концерт Рубальской, на который поэтесса пригласила различных звезд. Селебрити выступали на одной сцене с хозяйкой вечера. Одним из важных выступлений вечера должен был стать номер звезды проекта «Голос» Анастасии Спиридоновой с песней «Транзитный пассажир». Как пишет MK.RU, эту композицию Спиридонова впервые исполнила во время одной из телепередач. Кавер хита Ирины Аллегровой очень понравился зрителям, поэтому выступление вокалистки с этим треком было включено в концерт Рубальской.

Планировалось, что Спиридонова будет сама исполнять песню, однако, когда артистка поднялась на сцену, заиграла фонограмма с уже записанным голосом. Певица спешно ушла за кулисы со слезами на глазах из-за того, что находившиеся в зале зрители поняли, что она в этот вечер пела не живьем.

«Я днем была на репетиции, поблагодарила звукорежиссера и сказала, что звук сегодня просто потрясающий. Одно удовольствие было петь. Когда я вышла на сцену, услышала, что поставили плюсовую фонограмму. При этом микрофон был включен. Получается, что зритель услышал два голоса одновременно. И понял, что я пою под фанеру. Хотя все прекрасно знают, что я прекрасно пою вживую. Не знаю, как так получилось. Организаторам мы отправляли только фонограмму без голоса, потому что все знают: я всегда выступаю с живым звуком», — объяснила Спиридонова.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Анастасия Спиридонова

Вокалистка добавила, что за кулисами ее поддержали коллеги и организаторы, которые не дали ей «биться головой об стену». Певица подчеркнула, что приложила «все усилия для того, чтобы доставить радость зрителю», и «готова была петь живьем».

Рубальская случившееся со Спиридоновой никак не прокомментировала.

Как сейчас живет Лариса Рубальская

12 марта стало известно, что Рубальской для комфортной жизни в Москве нужно ежемесячно не менее 200 тысяч рублей. Во время беседы с телеканалом НТВ она уточнила, что именно столько ей приходится тратить на налоги, квартплату, зарплату помощнице Валентине, еду, поездки, досуг и другое. По словам знаменитости, она довольна своей пенсией.

«30 тысяч и еще сколько-то. Хорошая пенсия, большая», — откровенно рассказала Рубальская.

Она добавила, что несколько лет назад продала авторские права на свои произведения частному агентству. По словам Рубальской, такое решение она приняла, поскольку это более выгодно, чем самостоятельное распоряжение.

В шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» поэтесса рассказала, что после смерти мужа переехала в другую квартиру на Кутузовском проспекте. Недвижимость обошлась Рубальской в 22 млн рублей.

«В квартире, где я жила, у меня было все — молодость, карьера, любовь. А когда всего этого не стало, мне сказали: пусть у тебя будет квартира, где не будет грустных воспоминаний», — разоткровенничалась 77-летняя Рубальская.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Лариса Рубальская

Поэтесса регулярно проводит творческие вечера. В 2022 году состоялся юбилейный концерт поэтессы «Живи спокойно, страна» в «Крокус Сити Холле», на котором выступила не только она, но и звезды, исполняющие композиции на ее стихи. Кроме того, Рубальская ведет социальные сети.

Кулинария также является одним из ее увлечений. Рубальская выпустила несколько книг с рецептами: «Кулинарная стихия», «Кулинарные рецепты на бис», «Его величество Салат», «Готовим с Ларисой Рубальской» и другие.

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