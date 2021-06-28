«Что за небожители?»: звезда КВН объяснил отказ выступать в Comedy Club

Звезда команды КВН «Сборная Камызякского края» комик Азамат Мусагалиев объяснил, почему отказался выступать в юмористическом шоу Comedy Club на телеканале ТНТ. По его словам, ему стало неинтересно это, когда он понял, что «можно сделать и круче». Своей историей он поделился в эфире подкаста комика Славы Комиссаренко «Время от времени», опубликованного на YouTube.

К тому моменту, когда мне можно было уже прийти в Comedy Club, мне был неинтересен Comedy Club, — признался Азамат.

По словам комика, раньше он очень хотел оказаться в этом шоу и думал: «Да это что за небожители? Как туда попасть?» Однако когда возможность появилась, ему уже было интересно абсолютно иное, поэтому он занялся развитием других проектов ТНТ.

Азамат родился в Астраханской области. С 10-го класса он начал играть в КВН, а в студенческие годы создал городскую команду, которая ездила с гастролями по России. В 2007 году Мусагалиев был избран капитаном «Сборной Камызякского края». С тех пор он развивался как юморист в этой команде. На телевидение комик попал в 2014 году. Зрители могли его видеть в шоу «Однажды в России», «Где логика?» и «Музыкальная интуиция» — все они идут по ТНТ.

Ранее сообщалось, что российский комик и экс-участник «Сборной Камызякского края» Денис Дорохов раскрыл, как к нему и другим юмористам относится руководитель КВН Александр Масляков.