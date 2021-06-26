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Кадры со съёмок фильма «Один вдох»
Культура

Что смотреть по ТВ с 28 июня: премьера с Исаковой, фильм к 60-летию леди Ди

NEWS.ru представляет обзор самых громких премьер и интересных телесобытий на неделе с 28 июня по 4 июля 2021 года
17:10, 26 июня 2021
Фото: Дирекция общественных связей «Первого канала»

Телепремьера фильма «Один вдох» с Викторией Исаковой, документальная лента «Диана — наша мама» и другие программы, которые стоит посмотреть в течение недели, — в нашем материале.

О чем фильм «Диана — наша мама»

Главными героями британского фильма «Диана — наша мама», который выйдет на Первом канале 1 июля к 60-летию принцессы Дианы, стали сыновья леди Ди — принцы Уильям и Гарри.

Это первый фильм, в котором мы оба говорим о ней как о матери, — признаётся принц Гарри.

Уильям и Гарри росли в Кенсингтонском дворце, где Диана пыталась создать тёплую, простую, семейную атмосферу. В первую очередь она хотела быть матерью, а не принцессой. Пыталась обеспечить сыновьям максимально насыщенную простыми событиями и радостями жизнь. Вместе они ели бургеры, ходили в кино и ездили за город на старенькой BMW. Уильям и Гарри расскажут о своем последнем телефонном разговоре с матерью, который состоялся за считанные часы до её гибели.

Своими воспоминаниями также впервые поделятся близкие друзья леди Ди, в том числе личный фотограф королевской семьи Джейн Финчер, которая сделала большинство официальных снимков Чарльза и Дианы для газет и журналов.

Уильям уверен: Диана была бы прекрасной бабушкой. Он говорит, что каждый день рассказывает о ней своим детям и очень жалеет о том, что его жена не знала её.

Как снимали фильм «Один вдох» с Викторией Исаковой

4 июля на Первом канале — телепремьера фильма «Один вдох». Главную героиню Марину Гордееву сыграла актриса Виктория Исакова.

Гордеевой больше 40 лет. За плечами — неудачный брак, работа, которая не приносит удовольствия, и никаких перспектив. Но неожиданно она открывает для себя фридайвинг — опасный для жизни вид спорта, когда нужно задержать дыхание и погрузиться в подводный мир...

Кроме мощной истории, сильной и потрясающе красивой героини, в нашем кино есть ещё один важный персонаж — вода. Больше трети фильма снято под водой, на глубине и в открытом море. Это уникальные по своей красоте и напряжённости кадры, — говорит режиссер-постановщик Елена Хазанова.

В основу фильма легла реальная история «королевы фридайвинга» — спортсменки Натальи Молчановой, обладательницы 41 мирового рекорда. Это первая в мире женщина, преодолевшая отметку в 100 метров при погружении в глубину на задержке дыхания. Она могла задерживать дыхание более чем на девять минут. В 2015 году Наталья Молчанова пропала без вести во время обычного тренировочного погружения в закрытой бухте у берегов Испании.

Но фильм «Один вдох» не о спорте. Для меня и режиссера Елены Хазановой это была личная история сильной женщины, которая в 40 лет решилась полностью поменять свою жизнь и совершила настоящую революцию. Наша история о силе духа и невероятных человеческих возможностях, — отмечает продюсер Ольга Данова.

Кадры о съёмок фильма «Один вдох»Кадры о съёмок фильма «Один вдох»Дирекция общественных связей «Первого канала»

Пьющий Ободзинский и гулящий Бернес

Сразу два фильма о великих советских артистах покажет канал ТВ Центр 29 июня. Сначала в 00:20 выйдет доккино «Прощание. Валерий Ободзинский». Авторы расскажут, почему Валерий Ободзинский пропал с эстрады на самом пике карьеры и рано скончался, кто вытащил его из пьяного омута и организовал дорогие похороны. И ответят на вопрос, почему, когда на прощании с артистом с грохотом упал портрет, это сочли мистическим знаком, будто певец хотел сказать что-то уже после своей смерти.

А в 01:05 состоится показ фильма «Марк Бернес. Страх убивает совесть». Как утверждают знавшие Бернеса люди, кумир миллионов советских женщин был авантюристом и совершал порой безумные поступки. Изменял супруге и предал ее, когда она заболела раком. Считая болезнь заразной, он перестал общаться с женой...

Профессор Игорь Волгин расскажет про Достоевского

28 июня (и далее — каждый день по будням) на канале «Культура» — многосерийный документальный фильм «Жизнь и смерть Достоевского». Его автор — писатель, историк, доктор филологических наук Игорь Волгин.

Жизнь Достоевского — это лучший роман. Он обладает одной из самых интересных биографий в мировой литературе, — считает Игорь Волгин.

Показ цикла фильмов о Достоевском приурочен к 200-летию со дня рождения писателя, которое весь мир отметит 11 ноября 2021 года. По указу президента РФ этот юбилей отмечается на государственном уровне.

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