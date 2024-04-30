Что сломало Андрея Губина. Звезда 90-х страдает в одиночестве и забыт всеми

Фото: Татьяна Кузьмина/Фотохроника ТАСС

Андрей Губин, 1997 год

30 апреля исполняется 50 лет певцу Андрею Губину, который буквально взрывал теле- и радиоэфиры в начале 90-х разными хитами. В нулевые Губин внезапно исчез из публичного поля. Лишь несколько раз он становился гостем ТВ-шоу на федеральных каналах. Его внешний вид вызвал беспокойство у зрителей. О взлете и возможных причинах болезни и заката карьеры певца и шансах на его возвращение рассказал NEWS.ru музыкальный продюсер Александр Яковлев, который работал и дружил с Андреем Губиным.

Какие качества помогли Андрею Губину стать любимцем публики

— В конце 80-х я работал в студии звукозаписи в районе метро «Динамо». Это легендарное здание. Когда-то там располагалась известнейшая на весь СССР студия «Союз», а позже — Velvet Music, которую основала сестра Валерия и Константина Меладзе Лиана.

Однажды — это было в конце 1980-х — в дверь студии постучали. Я открыл. На пороге стоял молодой парень, я не был с ним раньше знаком. Он просто сказал: «Здрасьте. Меня зовут Андрей Губин. Я пишу песни, хотел бы записать их на профессиональном оборудовании в профессиональной студии, поможете?» «Заходи, поговорим», — ответил я. Творческие люди общались в то время очень просто — без выпендрежа и понтов.

Андрей предложил в обмен на аранжировки поставить на студию самый модный на тот момент компьютер, были у него такие возможности. Многие тогда работали по бартеру. Компьютер привезли и торжественно установили. Мы записали песню — это была «Мальчик-бродяга».

Мы подружились с Андреем. Он был тогда отличным парнем, в хорошем смысле напористым. Четко осознавал, чего в жизни хочет. А хотел он продвинуть свои собственные песни, записать альбом и стать знаменитым. Хорошие мечты нормального пацана в 90-е.

Кто помог Губину продвинуть его песни на ТВ

— Несколько лет я выполнял функции администратора в команде Андрея. Был знаком и с его семьей. Отец Андрея Виктор Викторович работал вице-президентом российской товарно-сырьевой биржи. Фантастически фактурный дядька, увлеченный живописью, искусством. К творчеству сына он относился с пониманием. Но любил шансон, участвовал в создании проекта музыканта Сергея Любавина.

Я бывал у Губиных в гостях в Салтыковке, это поселок примерно в трех — пяти километрах от Москвы по Горьковскому направлению. Это был частный дом. Андрей тогда жил с родителями. Приятная дружная семья. Мама милейшая, улыбчивая. Всегда усадит за стол, накормит, напоит.

У Андрея, насколько я помню, нет профессионального музыкального образования. Он сам выучился играть на пианино и немного на гитаре. Как вокалист, на мой взгляд, не самый сильный. Но слушателям понравился не его вокал, а исходившие от артиста простота, легкость, обаяние, которые отражались и в его песнях. Женской аудитории импонировал романтический образ. С Андреем работали лучшие на тот момент модельеры и гримеры, стилисты очень дорогие, топовые. Он всегда выглядел шикарно.

Становление Андрея Губина как медийного лица произошло все же благодаря его отцу. А точнее, благодаря сотрудничеству отца с композитором и продюсером Игорем Крутым. В какой-то момент песни Андрея зазвучали на всех передачах, принадлежавших холдингу Крутого.

«В любви ему требовались суперэмоции»

— Из коллег по цеху Андрей особенно восхищался Леонидом Агутиным. Мы дружили с ребятами из группы Hi-Fi. А с девушкой по имени Люся — танцовщицей и солисткой девичьей группы «Карамелька» — у Губина были романтические отношения. И еще была у него Лиза, та самая, которой Андрей посвятил свою знаменитую песню. Она не имела отношения к творческому цеху.

Я помню душевные метания Андрея, связанные с его личной жизнью. Мне казалось, что ему постоянно требовались какие-то суперэмоции: романтика, свидания. Он становился воодушевленным, полным энергии и творчества. Без сверхпереживаний и всплесков ему становилось заметно скучно, не писались новые песни.

Некоторые артисты в 90-е поднимали жизненный градус с помощью горячительных напитков. За Андреем подобное никогда не замечалось. Даже когда мы ездили на всякие вечеринки, дни рождения, гулянки, он никогда не пил и даже не курил. Поэтому слухи о его якобы алкогольных пристрастиях абсолютно несостоятельны.

Сколько сейчас мог бы стоить концерт Губина

— В десятые я занялся своей сольной карьерой. И наше общение с Андреем стало достаточно редким. А потом он вообще исчез со сцены. Я неоднократно ему звонил, писал, хотел просто узнать, как дела. У нас много интересных проектов, в том числе мы снимали клипы на хиты 90-х с участием детей. Если бы Андрей разрешил снять клип на его песню «Лиза» и сам бы принял в нем участие, я был бы счастлив. Но он, к сожалению, не выходит на связь.

Андрей не отвечает не только мне, но и никому из наших общих знакомых. Иногда он общается со своим директором Вадимом, с которым я на связи, от него слышу хоть изредка что-то об Андрее.

Происходящее с Губиным мне кажется следствием какой-то жесткой психологической травмы. Предположу, что его могла сломать смерть родителей. Виктор Викторович ушел из жизни в 2007-м, а Светлана Васильевна — в 2012 году.

Фото: Татьяна Кузьмина/ТАСС Андрей Губин, 1997 год

А ведь Андрей Губин — один из немногих артистов, кто может вернуться на сцену хоть сегодня и сразу же получить огромную востребованность и получать очень достойные гонорары. Он может за один концерт зарабатывать 40–50 тысяч евро, не меньше. А при грамотной работе организаторов выступление может стоить и сотку (€100 тысяч. — NEWS.ru). На него есть высокий зрительский спрос, его любят. Аналогично востребованы сейчас «Руки Вверх!» или «Дискотека Авария» — коллективы середины 90-х и нулевых. Но Андрей выбрал путь добровольного затворничества, это очень грустно: артист он действительно очень яркий.

Вытащить творческого человека из сложного эмоционально-психического состояния могла бы девушка, любимая и любящая. Однако отношения и с Люсей, и с Лизой у Андрея не сложились. Другой девушки, которая могла бы сделать его счастливым, к сожалению, пока не нашлось. Насколько знаю, семью он так и не создал. А одному проходить жизненные испытания бывает сложно и тяжело.

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