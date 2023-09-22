Что известно о жизни и смерти звезды «Сказки о царе Салтане» Нины Беляевой

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Нина Беляева

Советская и российская актриса Нина Беляева скончалась в возрасте 92 лет в Москве. Какие роли сделали артистку знаменитой, что известно о ее жизни и смерти?

Артистка была найдена мертвой в своей квартире на Ракетном бульваре в Москве. Нина Беляева проживала вместе с братом Анатолием, именно он и обнаружил ее тело, сообщают «Известия». Предварительной причиной смерти названа сердечная недостаточность.

Что известно о театральной карьере Нины Беляевой

Нина Беляева в 1957 году окончила Щукинское театральное училище. Ее наставницей была народная артистка СССР Цецилия Мансурова, прославившаяся как первая исполнительница принцессы Турандот в спектакле театра Вахтангова.

Получив образование, Беляева устроилась в Московский академический театр сатиры. Там она проработала до 1966 года. В 80-х актриса перешла на службу в отделение чтецов Московской государственной филармонии, где проработала более 20 лет.

В каких фильмах снялась Нина Беляева

Сниматься в кинематографе артистка начала в 1957 году. Ее дебютной картиной стал фильм Юлия Райзмана «Коммунист». Этот фильм вышел на экраны в начале 60-х и взял все награды на Первом Всесоюзном кинофестивале.

Позднее она получила роль в комедии «Яблоко раздора». После выхода на экраны этой картины режиссеры начали приглашать Беляеву на съемки. Так, сценарист Иван Пырьев предложил актрисе сыграть соседку Ивановых в мелодраме «Свет далекой звезды». Она снялась в кадре вместе с известными артистами Алексеем Баталовым, Лионеллой Пырьевой и Андреем Абрикосовым. Именно эта роль принесла Нине Беляевой первую известность в народе.

Прославилась на весь Советский союз актриса после премьеры «Сказки о царе Салтане». Нина Беляева сыграла в картине повариху. Несмотря на успех, артистка позднее снялась только в одном проекте — в фильме-спектакле «Чернобурая лиса», который был показан в 1968 году.

Кто из российских знаменитостей умер в сентябре 2023 года

Актер и режиссер Константин Арефьев скончался 4 сентября в возрасте 59 лет. Причиной смерти стали последствия ранее перенесенного инсульта.

В тот же день стало известно об уходе из жизни украинского и российского актера Юрия Потапенко. В Молодом театре, где он служил, рассказали, что 58-летний артист незадолго до смерти жаловался на боли в сердце.

Заслуженный деятель искусств режиссер Николай Шейко скончался 9 сентября. Ему было 85 лет.

На следующий день стало известно о смерти актера Андрея Шаронова.

13 сентября в Москве после продолжительной болезни ушел из жизни актер Игорь Кечаев.

Звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин умер 16 сентября на 62-м году жизни. За неделю до смерти он попал в больницу из-за проблем с сердцем, но врачи не смогли спасти артиста.

В тот же день после продолжительной болезни наступила смерть актера Игоря Кечаева.

17 сентября на 95-м году жизни умер поэт-песенник Николай Добронравов. Он скончался в реанимации. В окружении деятеля искусства рассказали, что в последнее время его состояние сильно ухудшилось, он не мог самостоятельно передвигаться. Поэта похоронили на Новодевичьем кладбище.

В возрасте 65 лет 17 сентября скончался режиссер Александр Хван.

Спустя два дня стало известно о смерти звезды советского фильма «Вам и не снилось» Любви Майковой.

Актер Алексей Янин ушел из жизни 19 сентября. Он скончался в 40 лет после длительной борьбы с последствиями инсульта. За две недели до смерти артист был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. 20 сентября в Москве на 92-м году жизни умер российский художник Герман Мазурин. Он известен как создатель образа дяди Степы для книги Сергея Михалкова.

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