Что известно о задержании звезды сериала «Две судьбы» Анатолия Руденко

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Анатолий Руденко

Сотрудники правоохранительных органов Москвы обнаружили у актера Анатолия Руденко, известного по фильму «Триггер» и сериалу «Две судьбы», пакетик мефедрона и задержали его, передает SHOT. Что об этом известно, какой срок может грозить артисту?

Чем известен актер Руденко

Анатолий Руденко родился 7 октября 1982 года в Москве в семье актеров Кирилла Макеенко и Любови Руденко. В возрасте 13 лет дебютировал в кино, сыграв в фильме Эльдара Рязанова «Привет, дуралеи!» В 2004 году окончил театральное училище имени Щукина и отслужил в рядах команды артистов-военнослужащих Центрального академического театра Российской Армии.

Популярность приобрел после съемок в сериале «Две судьбы». Актер сыграл Петра Юсупова, появившегося и во втором, и в третьем сезоне.

Главные роли он сыграл в таких картинах, как «Дуэль», «Проездной билет», «Дело следователя Никитина» и «Сердце не камень».

Во время съемок сериала «Вчера закончилась война» артист познакомился с актрисой Еленой Дудиной, а в 2012 году пара поженилась. 19 июня этого же года у них родилась дочь Милена. В настоящее время фильмография Руденко насчитывает более 80 работ.

Что Руденко говорил про СВО

Руденко в интервью изданию «Столица С» заявил, что он поддерживает проведение специальной военной операции и с уважением относится к своим коллегам, которые отправились на фронт.

«Лично я поддерживаю специальную военную операцию. С большим уважением отношусь к коллегам, которые отправились на фронт. На днях смотрел видеообращение актера Сослана Фидарова, с которым вместе учился в театральном институте. Он сейчас находится на передовой», — рассказал артист.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Анатолий Руденко

Почему Руденко задержали

По данным Telegram-канала «112», сотрудники ДПС накануне вечером остановили автомобиль такси для проверки документов. Руденко сильно нервничал, поэтому правоохранители решили провести досмотр, отметил источник.

«Заветный пакетик с порошком был приклеен скотчем к телу в районе паха. Полицейским пришлось постараться, чтобы найти наркотики. Сам актер уверяет, что нашел запрещенку во время прогулки с собакой и даже не знал, что внутри», — говорится в публикации «112».

Telegram-канал «МК: срочные новости» сообщил, что Руденко якобы случайно нашел пакетик с наркотическим веществом в парке. По данным источника, это произошло еще в декабре прошлого года во время прогулки с собакой.

«Он подумал, что это отрава для собак, которую специально разбрасывают догхантеры, и забрал с собой. Он положил пакет в куртку и забыл до поры до времени. А 17 января мужчина отправился на съемки, облаченный в эту куртку, и вскоре осознал, что в пакете наркотики», — сообщают авторы канала.

Что может грозить Руденко

Звездный адвокат Сергей Жорин в беседе с NEWS.ru предположил, что Анатолию Руденко может грозить до 15 лет лишения свободы, если следствие установит, что наркотическое вещество хранилось в особо крупном размере.

«Против актера могут возбудить дело по статье 228 УК РФ „Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов“. И наказание будет зависеть от того, какой объем наркотика находился у него. При значительных размерах наркотических средств грозит до трех лет лишения свободы, при крупных размерах — от трех до десяти лет, в особо крупных размерах грозит до 15 лет тюрьмы», — считает эксперт.

Адвокат подчеркнул, что наркотики — это зло, от которых нужно держаться подальше по различным причинам.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

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