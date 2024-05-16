Что известно о смерти звезды «Улиц разбитых фонарей» Левакова

Фото: lensov-theatre.spb.ru

Олег Леваков

Народный артист России Олег Леваков скончался на 77-м году жизни. Что известно о его смерти, чем прославился актер?

Что известно о смерти Левакова

О смерти актера сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета.

«Мы потеряли родного человека. 15 мая на 77-м году жизни скончался народный артист России режиссер-постановщик Олег Александрович Леваков», — сказано в сообщении.

В театре отметили, что не забудут талант, юмор, человеческое достоинство и любовь Левакова к коллегам. Они принесли соболезнования родным и близким артиста.

Также представители культурного учреждения добавили, что прощание с Олегом Александровичем пройдет 18 мая с 11:00 до 12:30 на основной сцене театра. В 13:00 состоится отпевание во Владимирском соборе. Леваков будет похоронен на Ковалевском кладбище.

Чем прославился актер

Олег Александрович с 1974 года был членом труппы Театра имени Ленсовета, в которую его пригласил учитель, художественный руководитель театра, народный артист СССР и РФ Игорь Владимиров. Зрители запомнили яркие роли Олега Левакова в спектаклях «Старший сын», «Бесприданница», «Трубадур и его друзья», «Левша», «Вишнёвый сад», «Игроки», «Вы чьё, старичьё?», «Западня», «Войцек», «Калигула», «Поживём — увидим!», «Фредерик, или Бульвар преступлений», «Шутки Птушкиной», «Ревизор», «Синьор из высшего общества», «Двенадцатая ночь» и многие другие.

«Спектакли Олега Александровича — „Смеяться, право, не грешно…“, „Таланты и поклонники“, „Ты и только ты“, „Трамвай „Желание“, „Банан“, „Смешные деньги“, „Свободная пара“, „Цилиндр“, „Чайка“, „Смешанные чувства“, „Без вины виноватые“, „В этом милом старом доме“, „Евгений Онегин. Страницы романа“ и многие другие всегда были и будут любимы зрителями и артистами», — подчеркнули в пресс-службе театра.

Фильмография Олега Левакова насчитывает более 80 работ, включая роли в детективных сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».

Кто еще из артистов умер недавно

Союз кинематографистов сообщил, что актер и каскадер Владимир Жариков умер 10 мая 2024 года (по другим данным — 11 мая). Ему было 85 лет. Как пишет союз, последнее время каскадер тяжело болел, терял зрение. Весной 2018 года пожилой каскадер перенес инсульт.

В 1990-е годы он стал жертвой мошенников и потерял квартиру. Союз кинематографистов помог ему решить жилищную проблему, однако постоянного пристанища у него так и не появилось.

«Давление скачет, голова болит, память ослабла, 50% зрения после перенесенного инсульта потерял. Врачи говорят, надо менять хрусталики. Один 39 тысяч рублей стоит. А все мое имущество — вон тот чемоданчик, в шкафу. Так с ним и скитаюсь...» — рассказывал Жариков «Экспресс-газете».

До этого заслуженный работник культуры России, актер и продюсер Юрий Ваксман скончался на 63-м году жизни. Он исполнил более 100 ролей в театре и кино, в числе его работ персонаж Николая Гросмана в сериале «Молодежка».

«В возрасте 62 лет от нас ушел Юрий Михайлович Ваксман — легенда ярославского театра и кино», — говорится в сообщении.

Ваксман родился в 1961 году в Тирасполе, обучение по профессии проходил в Воронежском театральном училище. По завершении учебы работал в Ярославском ТЮЗе с 1984 по 1992 год. Позднее артист выступил в качестве сооснователя Ярославского камерного театра и основателя кинокомпании «Ярсинема».

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