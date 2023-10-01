Что известно о смерти российского артиста Виталия Коняева, где он снимался

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Актер Виталий Коняев во время сбора труппы Государственного академического Малого театра

Народный артист России Виталий Коняев скончался на 87-м году жизни 30 сентября, сообщила пресс-служба Государственного академического Малого театра. В каких фильмах снимался актер?

Что известно о Виталии Коняеве

Виталий Коняев родился 11 мая 1938 года в Кронштадте. Его отец был военным моряком, Героем Советского Союза, мама — домохозяйкой. Он учился в Высшем театральном училище имени Щепкина, которое закончил в 1958 году. Позднее преподавал там, в том числе вел сценическое фехтование. Он также работал педагогом в Международном славянском институте им. Державина и в МГУ. В 1958 году был принят в труппу Малого театра.

«На сцене Малого он исполнил в общей сложности более сотни ролей. Зрители нескольких поколений ходили в наш театр „на Коняева“», — говорится в публикации Малого театра.

Сниматься в кино он начал в 1950-х. В фильмографии актера более полусотни картин. Первой заметной работой стала роль комсорга Алексея Громова в криминальной драме «Стучись в любую дверь». Самая известная роль Виталия Коняева — командир артиллерийской батареи Сергей Вохминцев в драме Владимира Басова «Тишина», которая была снята в 1963 году.

«С именем Виталия Анатольевича Коняева связаны лучшие страницы театрального и киноискусства нашей страны. Его уход — невосполнимая потеря. Склоняем головы перед памятью Виталия Анатольевича. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и всем почитателям таланта замечательного артиста», — говорится в публикации пресс-службы Государственного академического Малого театра.

Также в Малом театре отметили, что Коняева отличала ярко выраженная индивидуальность, редкое обаяние и широчайший творческий диапазон.

«Он и великолепный комик, и лирический герой. Виталий Анатольевич был чрезвычайно убедителен в ролях психологически тонких и сложных по мысли, виртуозен в гротеске», — говорится в публикации на сайте театра.

Артист был членом Союза театральных деятелей (с 1960 года) и Союза кинематографистов (с 1964-го). В 1974 году он получил звание заслуженного артиста РСФСР, в 1998-м стал народным артистом России, в 2006 году был награжден орденом Дружбы.

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Народный артист России, актер Виталий Коняев (справа) во время сбора труппы перед началом нового сезона Государственного академического Малого театра России Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Народный артист России, актер Виталий Коняев (справа) во время сбора труппы перед началом нового сезона Государственного академического Малого театра России Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Актер Виталий Коняев во время сбора труппы Малого театра, посвященного началу 264-го сезона Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Актер Виталий Коняев во время сбора труппы Малого театра, посвященного началу 264-го сезона Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Актер Виталий Коняев во время сбора труппы Малого театра, посвященного началу 264-го сезона Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Актер Виталий Коняев во время сбора труппы Малого театра, посвященного началу 264-го сезона Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Актер Виталий Коняев во время сбора труппы Малого театра, посвященного началу 264-го сезона Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Актер Виталий Коняев во время сбора труппы Малого театра, посвященного началу 264-го сезона Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фотография народного артиста России, актера Виталия Коняева на сборе труппы перед началом нового сезона Государственного академического Малого театра России в Москве Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фотография народного артиста России, актера Виталия Коняева на сборе труппы перед началом нового сезона Государственного академического Малого театра России в Москве Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин (в центре) и актеры Виталий Коняев и Людмила Титова на гала-концерте, посвященном открытию Исторической сцены в Государственном академическом Малом театре Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин (в центре) и актеры Виталий Коняев и Людмила Титова на гала-концерте, посвященном открытию Исторической сцены в Государственном академическом Малом театре Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Актер Виталий Коняев (справа) на сборе труппы Государственного академического Малого театра России в Москве Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Актер Виталий Коняев (справа) на сборе труппы Государственного академического Малого театра России в Москве Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Актеры Виталий Коняев (слева) и Сергей Еремеев на сборе труппы Государственного академического Малого театра России в Москве Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Актеры Виталий Коняев (слева) и Сергей Еремеев на сборе труппы Государственного академического Малого театра России в Москве Фото: Тимофеев/РИА Новости Актеры Виталий Коняев (слева) и Георгий Мартынюк (справа) в фильме «Тишина» Фото: Тимофеев/РИА Новости Актеры Виталий Коняев (слева) и Георгий Мартынюк (справа) в фильме «Тишина» Фото: РИА Новости Кадр из художественного фильма «Тишина», снятого в 1962 году режиссером Владимиром Басовым по одноименному роману Юрия Бондарева. В роли Аси — актриса Наталья Величко, в роли Сергея — актер Виталий Коняев Фото: РИА Новости Кадр из художественного фильма «Тишина», снятого в 1962 году режиссером Владимиром Басовым по одноименному роману Юрия Бондарева. В роли Аси — актриса Наталья Величко, в роли Сергея — актер Виталий Коняев Фото: РИА Новости Актеры Виталий Коняев в роли Сергея (слева) и Лариса Лужина в роли Нины (справа) в фильме Владимира Басова «Тишина» Фото: РИА Новости Актеры Виталий Коняев в роли Сергея (слева) и Лариса Лужина в роли Нины (справа) в фильме Владимира Басова «Тишина» Фото: РИА Новости Актеры Виталий Коняев в роли Сергея (справа) и Лариса Лужина в роли Нины (слева) в фильме Владимира Басова «Тишина» Фото: РИА Новости Актеры Виталий Коняев в роли Сергея (справа) и Лариса Лужина в роли Нины (слева) в фильме Владимира Басова «Тишина» Фото: РИА Новости Евгений Лазарев (слева) и Виталий Коняев (справа) в фильме Владимира Басова «Тишина» Фото: РИА Новости Евгений Лазарев (слева) и Виталий Коняев (справа) в фильме Владимира Басова «Тишина» Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Народный артист России, актер Виталий Коняев на сборе труппы перед началом 264-го театрального сезона Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Народный артист России, актер Виталий Коняев на сборе труппы перед началом 264-го театрального сезона

Что известно о смерти Коняева и его бывшей жены

В пресс-службе Малого театра уточнили, что информацию о времени и месте прощания с Коняевым сообщат позднее. О причине его смерти пока нет информации.

Стоит отметить, что 27 июля 2023 года в возрасте 84 лет умерла первая жена актера Нина Дробышева.

«Работы Нины Ивановны на моссоветовской сцене стали легендами и вошли в историю отечественного театра. Ее роли на экране навсегда в золотом фонде кинематографа. Потеря невосполнима. Скорбим. Соболезнуем родным и близким. О прощании будет сообщено отдельно», — говорилось в Telegram-канале театра имени Моссовета. Причина смерти артистки не называлась.

Дробышева работала в театре имени Моссовета с 1962 года. Также в послужном списке актрисы значатся работы более чем в 20 советских и российских фильмах.

Коняев и Дробышева познакомились на съемках военной драмы «Чистое небо». 3 декабря 1964 года у них родилась дочь Елена. Когда девочке исполнилось пять лет, Коняев и Дробышева развелись.

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