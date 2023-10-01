Народный артист России Виталий Коняев скончался на 87-м году жизни 30 сентября, сообщила пресс-служба Государственного академического Малого театра. В каких фильмах снимался актер?

Что известно о Виталии Коняеве

Виталий Коняев родился 11 мая 1938 года в Кронштадте. Его отец был военным моряком, Героем Советского Союза, мама — домохозяйкой. Он учился в Высшем театральном училище имени Щепкина, которое закончил в 1958 году. Позднее преподавал там, в том числе вел сценическое фехтование. Он также работал педагогом в Международном славянском институте им. Державина и в МГУ. В 1958 году был принят в труппу Малого театра.

«На сцене Малого он исполнил в общей сложности более сотни ролей. Зрители нескольких поколений ходили в наш театр „на Коняева“», — говорится в публикации Малого театра.

Сниматься в кино он начал в 1950-х. В фильмографии актера более полусотни картин. Первой заметной работой стала роль комсорга Алексея Громова в криминальной драме «Стучись в любую дверь». Самая известная роль Виталия Коняева — командир артиллерийской батареи Сергей Вохминцев в драме Владимира Басова «Тишина», которая была снята в 1963 году.

«С именем Виталия Анатольевича Коняева связаны лучшие страницы театрального и киноискусства нашей страны. Его уход — невосполнимая потеря. Склоняем головы перед памятью Виталия Анатольевича. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и всем почитателям таланта замечательного артиста», — говорится в публикации пресс-службы Государственного академического Малого театра.

Также в Малом театре отметили, что Коняева отличала ярко выраженная индивидуальность, редкое обаяние и широчайший творческий диапазон.

«Он и великолепный комик, и лирический герой. Виталий Анатольевич был чрезвычайно убедителен в ролях психологически тонких и сложных по мысли, виртуозен в гротеске», — говорится в публикации на сайте театра.

Артист был членом Союза театральных деятелей (с 1960 года) и Союза кинематографистов (с 1964-го). В 1974 году он получил звание заслуженного артиста РСФСР, в 1998-м стал народным артистом России, в 2006 году был награжден орденом Дружбы.

Народный артист России, актер Виталий Коняев (справа) во время сбора труппы перед началом нового сезона Государственного академического Малого театра России

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Народный артист России, актер Виталий Коняев (справа) во время сбора труппы перед началом нового сезона Государственного академического Малого театра России

Актер Виталий Коняев во время сбора труппы Малого театра, посвященного началу 264-го сезона

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Актер Виталий Коняев во время сбора труппы Малого театра, посвященного началу 264-го сезона

Актер Виталий Коняев во время сбора труппы Малого театра, посвященного началу 264-го сезона

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Актер Виталий Коняев во время сбора труппы Малого театра, посвященного началу 264-го сезона

Актер Виталий Коняев во время сбора труппы Малого театра, посвященного началу 264-го сезона

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Актер Виталий Коняев во время сбора труппы Малого театра, посвященного началу 264-го сезона

Фотография народного артиста России, актера Виталия Коняева на сборе труппы перед началом нового сезона Государственного академического Малого театра России в Москве

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Фотография народного артиста России, актера Виталия Коняева на сборе труппы перед началом нового сезона Государственного академического Малого театра России в Москве

Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин (в центре) и актеры Виталий Коняев и Людмила Титова на гала-концерте, посвященном открытию Исторической сцены в Государственном академическом Малом театре

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин (в центре) и актеры Виталий Коняев и Людмила Титова на гала-концерте, посвященном открытию Исторической сцены в Государственном академическом Малом театре

Актер Виталий Коняев (справа) на сборе труппы Государственного академического Малого театра России в Москве

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Актер Виталий Коняев (справа) на сборе труппы Государственного академического Малого театра России в Москве

Актеры Виталий Коняев (слева) и Сергей Еремеев на сборе труппы Государственного академического Малого театра России в Москве

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Актеры Виталий Коняев (слева) и Сергей Еремеев на сборе труппы Государственного академического Малого театра России в Москве

Актеры Виталий Коняев (слева) и Георгий Мартынюк (справа) в фильме «Тишина»

Фото: Тимофеев/РИА Новости

Актеры Виталий Коняев (слева) и Георгий Мартынюк (справа) в фильме «Тишина»

Кадр из художественного фильма «Тишина», снятого в 1962 году режиссером Владимиром Басовым по одноименному роману Юрия Бондарева. В роли Аси — актриса Наталья Величко, в роли Сергея — актер Виталий Коняев

Фото: РИА Новости

Кадр из художественного фильма «Тишина», снятого в 1962 году режиссером Владимиром Басовым по одноименному роману Юрия Бондарева. В роли Аси — актриса Наталья Величко, в роли Сергея — актер Виталий Коняев

Актеры Виталий Коняев в роли Сергея (слева) и Лариса Лужина в роли Нины (справа) в фильме Владимира Басова «Тишина»

Фото: РИА Новости

Актеры Виталий Коняев в роли Сергея (слева) и Лариса Лужина в роли Нины (справа) в фильме Владимира Басова «Тишина»

Актеры Виталий Коняев в роли Сергея (справа) и Лариса Лужина в роли Нины (слева) в фильме Владимира Басова «Тишина»

Фото: РИА Новости

Актеры Виталий Коняев в роли Сергея (справа) и Лариса Лужина в роли Нины (слева) в фильме Владимира Басова «Тишина»

Евгений Лазарев (слева) и Виталий Коняев (справа) в фильме Владимира Басова «Тишина»

Фото: РИА Новости

Евгений Лазарев (слева) и Виталий Коняев (справа) в фильме Владимира Басова «Тишина»

Народный артист России, актер Виталий Коняев на сборе труппы перед началом 264-го театрального сезона

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Народный артист России, актер Виталий Коняев на сборе труппы перед началом 264-го театрального сезона

Что известно о смерти Коняева и его бывшей жены

В пресс-службе Малого театра уточнили, что информацию о времени и месте прощания с Коняевым сообщат позднее. О причине его смерти пока нет информации.

Стоит отметить, что 27 июля 2023 года в возрасте 84 лет умерла первая жена актера Нина Дробышева.

«Работы Нины Ивановны на моссоветовской сцене стали легендами и вошли в историю отечественного театра. Ее роли на экране навсегда в золотом фонде кинематографа. Потеря невосполнима. Скорбим. Соболезнуем родным и близким. О прощании будет сообщено отдельно», — говорилось в Telegram-канале театра имени Моссовета. Причина смерти артистки не называлась.

Дробышева работала в театре имени Моссовета с 1962 года. Также в послужном списке актрисы значатся работы более чем в 20 советских и российских фильмах.

Коняев и Дробышева познакомились на съемках военной драмы «Чистое небо». 3 декабря 1964 года у них родилась дочь Елена. Когда девочке исполнилось пять лет, Коняев и Дробышева развелись.

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