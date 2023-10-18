Что известно о смерти каскадера Николая Ващилина, учившего Путина дзюдо

Фото: Nikolay Vashchilin/CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons

Советский кинокаскадер и актер Николай Ващилин ушел из жизни на 77-м году, сообщается на сайте «Кино-Театр. Ру». Что известно о карьере артиста, как он связан с президентом России Владимиром Путиным?

Артист ушел из жизни в возрасте 76 лет в июле текущего года, однако информация о кончине появилась только спустя три месяца. Причина смерти не называется.

Что известно о карьере Николая Ващилина

Николай Ващилин был кандидатом педагогических наук. С 1974 по 1984 год он руководил курсом трюковой подготовки актеров в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии. Подготовил десятки каскадеров на «Ленфильме» и в Союзе театральных деятелей.

Как каскадер и постановщик трюков Ващилин отметился в десятках лент. Его дебют состоялся в 1966 году в картине «Неуловимые мстители». Артист также снимался в популярных среди советского зрителя фильмах «Белое солнце пустыни», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и других.

Актерский дебют Николая Ващилина состоялся в 1964 году в фильме «Гамлет», где он сыграл стражника. Также на его счету роль анархиста в «Интервенции» и съемки в лентах «Проверка на дорогах», «Легенда о Тиле», «Стрелы Робин Гуда», «Остров сокровищ» и других.

Артист был членом Союза кинематографистов РФ и Союза российских писателей. Он выпустил много книг с личными воспоминаниями и размышлениями. В 2013 году Николай Ващилин был номинирован на премии «Народный писатель 2013», «Наследие» и «Писатель года 2013».

«Я прожил свою жизнь в послевоенном Ленинграде, вновь ставшим Санкт-Петербургом. Рос с бандитами „Васьки“, занимался самбо и дзюдо в одном спортклубе „Труд“ с Вовой Путиным, входил в сборные команды Ленинграда и СССР. Подрабатывал в кино каскадером, освобождаясь от основной работы, ради заработка и встреч — с Володей Высоцким, Василием Шукшиным, Олегом Янковским, Василием Ливановым, Михаилом Боярским, Никитой Михалковым и другими известными актерами», — говорит о себе артист в книге «На территории любви Никиты Михалкова».

Как Николай Ващилин связан с Владимиром Путиным

Николай Ващилин являлся мастером спорта СССР по самбо. В 60-е годы он был одним из тренеров Владимира Путина по дзюдо. Около четырех лет назад артист подробно рассказал о совместных занятиях с нынешним президентом РФ в интервью радио «Свобода» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов).

По воспоминаниям Ващилина, Владимир Путин всегда был «наглым дворовым пацаном», который не сдавался во время борьбы. Актер рассказал, что еще в юности лидер страны хотел стать разведчиком и работать в КГБ.

Как отметил Николай Ващилин, всех своих учеников он привлекал к съемкам в фильмах, однако Владимир Путин вместе со своими друзьями регулярно избегали появления в кадре. По его словам, они «отлынивали от съемок, могли даже в кустах спрятаться».

Что говорил Ващилин о Никите Михалкове

Николай Ващилин в книге «На территории любви Никиты Михалкова» рассказал, что никогда не был другом режиссера, однако считал себя его хорошим приятелем. По словам актера, их объединяло легкое отношение к жизни.

«Он — хохотун, весельчак, я тоже большой любитель приколов. Именно юмор, легкое отношение к жизни и сблизили нас. Настолько, что мы приятельствовали более двадцати лет», — рассказал каскадер.

Михалков даже стал крестным отцом сына и дочери Ващилина. Однако спустя годы отношения между артистами испортились из-за появившихся разных взглядов на мир и искусство.

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