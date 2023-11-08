Что известно о последних днях и причине смерти актера Анатолия Яббарова Актер Анатолий Яббаров скончался на 87-м году жизни

Фото: Павел Смертин/ТАСС

Заслуженный артист России Анатолий Яббаров, известный по роли Митяя в фильме «Джентельмены удачи», умер в возрасте 86 лет. Что известно о его смерти и последних годах жизни?

Какие известны подробности смерти Яббарова

Помощница актера рассказала, что Яббаров скончался утром 6 ноября. Незадолго до кончины артист почувствовал недомогание и обратился за помощью к медикам, однако спасти его не смогли.

По словам женщины, актер три месяца назад перенес инфаркт, после которого не смог полностью реабилитироваться.

«Да, он скончался 6 ноября утром. Ему плохо стало, у него же сердце, его привезли в больницу, и там он скончался. В августе был инфаркт, потом не оправился», — сказала помощница РБК.

Фото: centrteatraikino.ru Анатолий Яббаров

Что известно о карьере Анатолия Яббарова

Анатолий Яббаров родился в Баку. С 1959 по 1962 год он работал в Русском драматическом театре имени Пушкина в Ашхабаде, а 1966 году окончил ГИТИС им. А. В. Луначарского. С 1996 года состоял в труппе Центра театра и кино на Поварской, художественный руководитель которого Никита Михалков. В театре Яббаров поставил несколько спектаклей, среди которых «Щелкунчик и мышиный король».

В кино дебютировал в 1964 году в драме «Жили-были старик со старухой». После этого проекта артист стал получать эпизодические роли в фильмах.

«Григорий Чухрай пригласил меня, третьекурсника ГИТИСа, в свою картину „Жили-были старик со старухой“. Здесь я сыграл непростую для начинающего актера роль — сектанта Володи, набожного паренька. Удачный дебют! Вскоре меня приглашают на Одесскую киностудию на съемки фильма „Одиночество“ Всеволода Воронина. Там же я снялся и в военной картине „Одесские каникулы“ режиссера Юрия Петрова. Очередной работой в кино стала роль у кинорежиссеров Александра Алова и Владимира Наумова в комедии „Скверный анекдот“», — рассказывал Яббаров.

Наибольшую известность ему принесла роль уголовника по кличке Митяй в «Джентльменах удачи». На его счету 35 ролей в фильмах и сериалах. Чаще всего артист играл отрицательных персонажей, однако его это устраивало.

«Вообще, считаю, что мне в жизни повезло. Невзирая на то что часто играл отрицательные роли, я их все равно делал положительными и все свои действия как актера в душе оправдывал», — говорил артист.

В 1996 году актер получил звание заслуженного артиста России за заслуги в области искусства, а в 2011 году — орден Дружбы за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

Что известно о последних годах жизни Яббарова

Анатолий Яббаров продолжал работать в театре в роли режиссера-постановщика. Его последними работами были «Али-Баба и разбойники», «Ах, эти женщины» и спектакль «Интриги Бродвея», в котором он также играл роль Берта Хинкла.

Яббаров попробовал себя в литературе, написав две книги: «Кадр шестой, дубль последний» и «Стоп! Кина не будет!». Последний раз актер снялся в сериале «Как уходили кумиры», где играл самого себя, и в фильме «Забытая война» в 2020 году.

В последние годы актер мечтал побывать в родном Баку, однако после смерти старшего брата и матери так и не решился вернуться на родину.

«У меня сын и внук, может, им посчастливится побывать в моем родном городе. К сожалению, за годы творческой жизни снялся всего в одном азербайджанском фильме, хотя являюсь коренным бакинцем», — сказал он в интервью Trend Life.

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