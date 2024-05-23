«Чернобыль», работа в полиции США, съемки: куда пропал Василий Шлыков

Фото: Сандурская Софья/Агенство «Москва»

Василий Шлыков

Василий Шлыков — актер и каскадер. Как он живет сейчас, почему уезжал из России, что известно о его личной жизни?

Чем известен Шлыков

Василий Шлыков родился 22 ноября 1953 года. Окончил Московскую студию циркового и эстрадного искусства. Работал как каскадер в Театре каскадеров. Является учредителем Гильдии каскадеров России.

Шлыков снимался в картинах «Смотри в оба!», «Жизнь по лимиту», «По прозвищу „Зверь“», «Риск без контракта», «Черные береты», «Шизофрения», «Марш Турецкого», «Сыщики», «Кодекс чести», «Даша Васильева 2. Любительница частного сыска: Дама с коготками», «Любовь как любовь», «Чемпион», «Петрович», «Пятницкий. Глава третья», «Чернобыль: Зона отчуждения», «Легавый 2», «Отцы», «Последний шанс», «Не бойся» и других.

Всего в его фильмографии более 30 работ.

Как сценарист он работал над проектом «Риск без контракта».

Подробности своей личной жизни Шлыков не раскрывает. Неизвестно, есть ли у него супруга и дети.

Почему Шлыков уезжал из России

В 1990-е годы Василий Шлыков решил переехать в Америку, но построить карьеру в Голливуде ему не удалось.

Артист в США работал паркетчиком, доставщиком пиццы, официантом, уборщиком в кафе. Он также пел и танцевал в русских ресторанах и участвовал в кулачных боях с боксерами-профессионалами.

Кроме того, Шлыков окончил полицейскую академию в США и некоторое время служил в полиции Лас-Вегаса.

В начале 2000-х годов он принял решение вернуться в Россию. По возвращении он создал и возглавил студию каскадеров «Кинотрюк» и продолжил работать в кинематографе.

Что известно о личной жизни Шлыкова

Подробности своей личной жизни Василий Шлыков не раскрывает. Неизвестно, есть ли у него сейчас супруга и дети.

По предположению СМИ, актер скрывает личную жизнь из-за неудачного опыта: дело в том, что он уехал в Россию, оставив в Америке бывшую жену и сына. Сам Шлыков эту информацию не комментировал и не подтверждал.

Чем сейчас занимается Шлыков

Василий Шлыков продолжает творческую деятельность.

В 2023 году артист снялся в сериалах «Сармат» и «Возмездие».

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