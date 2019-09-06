https://static.news.ru/photo/e063d4b4-d09e-11e9-bf79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marvel Studios/Global Look Press

Исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявил, что новые фильмы Marvel будут выходить без Человека-паука. Компания и студия не смогли прийти к общему знаменателю в конфликте, но не держат зла друг на друга.

Мы проделали большую работу с Файги (президент студии Marvel. — Ред.) над картинами про Человека-паука. Мы пытались найти способ решить этот конфликт. Сотрудники Marvel невероятные люди, мы безгранично их уважаем, но с другой стороны, и у нас тоже есть несколько талантливых ребят. Не один Кевин [Файги] делал всю работу, — заявил Винчикерра в интервью Variety.

Теперь Sony собираются активно развивать собственную вселенную Человека-паука. Сейчас студия работает над вторым «Веномом», над фильмом про живого вампира Морбиуса и «пятью-шестью» сериалами во вселенной. Глава компании выразил уверенность в том, что персонаж будет «прекрасно» себя чувствовать вне киновселенной.

Гигантов, по некоторым данным, поссорили сборы от фильма «Человек-паук: Вдали от дома», который уже принёс Sony более $1,1 млрд. После таких результатов студия Disney хотела разделить доходы и расходы следующих картин пополам, однако Sony отказалась. Взамен она предложила сохранить текущий формат сотрудничества (где Disney получает в основном деньги от продаж мерчендайза), но тут уже не согласилась вторая сторона, писал News.ru.