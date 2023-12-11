«Чебурашка» вошел в топ-10 самых популярных на Украине фильмов

Фото: «Централ Партнершип»

Кадр из фильма «Чебурашка»

Поисковый сервис Google опубликовал список самых популярных фильмов среди украинских пользователей, в топ-10 вошел российский фильм-сказка «Чебурашка», пишет «Газета.Ru». Также в числе популярных картин оказались «Аватар 2: Путь воды», «Форсаж 10», «Джон Уик 4», «Барби», «Пять ночей у Фредди» и «Стражи галактики 3». На первое место по числу поисковых запросов вышла картина режиссера Кристофера Нолана «Оппенгеймер».

Самыми любимыми сериалами у украинцев оказались «Уэнздей» режиссеров Тима Бертона, Альфреда Гофа и Майлза Миллара, четвертый сезон украинского сериала «Домик на счастье» (четвертый сезон) и российский сериал «Слово пацана», который занял седьмое место в списке.

Ранее в кинокомпании «Централ Партнершип» заявили, что работа над продолжением «Чебурашки» уже началась. Вторая часть картины выйдет в прокат в декабре 2025 года. Такая дата указана в материалах к презентации ленты.

Изначально релиз был назначен на 1 января 2026 года, однако авторы решили сдвинуть премьеру на декабрьские праздники. По словам одного из продюсеров первой части Дениса Жалинского, создатели картины хотят сделать продолжение «Чебурашки» еще более масштабным, которое порадует посетителей кинотеатров. В продолжении действия будут развиваться вокруг жизни Чебурашки и Гены спустя год после событий первого фильма. Зрители увидят все стадии взросления главного героя.