Чеботина оголила грудь, Пересильд выбрала клетку: фото нарядов звезд с ИРИ

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Певица Люся Чеботина и актер Милош Бикович на Национальной премии интернет-контента в рамках Всемирного фестиваля молодёжи

Во вторник, 5 марта, в рамках Всемирного фестиваля молодежи, который проходит в Сириусе под Сочи, состоялась церемония вручения Национальной премии интернет-контента (ИРИ). Гостями мероприятия стали многие российские знаменитости и блогеры.

В течение вечера были вручены награды в 14 номинациях. Лучшим проектом в вертикальном формате стал веб-сериал «Ваня, спасай!», где в главной роли снялся певец Ваня Дмитриенко. Клип «Дима дома» донецкого рэпера Дмитрия Пахомова (Дима ОМ) также получил одну из наград ИРИ. Исполнитель признался корреспонденту NEWS.ru, что название композиции связано с известной фразой актера и шоумена Дмитрия Нагиева «Дима — дома», которую тот произнес после начала специальной военной операции РФ на Украине.

«Услышал эти слова у Дмитрия Нагиева в видосе и понял, да, это оно, оно должно звучать громче. Хотя он и так невероятно громкий человек. Но сюда можно подставить любое имя», — сказал рэпер.

Юлия Пересильд представляла на церемонии команду фильма «Вызов», который стал одним из победителей ИРИ. Актриса появилась перед журналистами в костюме в клетку и белой рубашке.

«Я очень надеюсь, что благодаря этой награде к аудитории нашего фильма „Вызов“ прибавится еще и молодое поколение, которое будет смотреть этот фильм. Потому что, во-первых, фильм хорошо получился. А во-вторых, мне кажется, сегодня это как никогда важно, — мы снова первые в космосе. И это уже не изменить. Первый фильм, снятый в космосе, за нами», — сказала со сцены Пересильд.

Телеведущая Юлия Барановская выбрала для мероприятия наряд салатового цвета. Певица Люся Чеботина появилась на вечере в платье из белого кружева с декольте. Она дополнила образ прической и макияжем. Певица Мия Бойка надела кожаное платье с длинными рукавами и асимметричным вырезом на груди.

Как выглядели гости третьей церемонии ИРИ — в фотогалерее NEWS.ru.