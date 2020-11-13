Церемония прощания с Джигарханяном запланирована на 17 ноября

https://static.news.ru/photo/2c0ebf14-2657-11eb-95f7-fa163e074e61_660.jpg Армен Джигарханян Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Церемония прощания с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном запланирована на 17 ноября. Об этом журналистам рассказал заведующий труппой Московского драматического театра, которым руководил покойный режиссёр, Вячеслав Дьяченко.

Ранее стало известно, что в ночь на 14 ноября Джигарханяна не стало. Артисту было 85 лет, свой юбилей он отпраздновал 3 октября. На праздновании дня рождения режиссёр появился в инвалидном кресле. Состояние его здоровья вызвало слёзы у многих гостей мероприятия.

Пока планируется провести прощание и похороны 17 ноября. Еще конкретного решения не принято. Церемония должна пройти в театре, — цитирует Дьяченко ТАСС.

Джигарханян попал в Книгу рекордов Гиннесса по числу исполненных ролей. Наибольшую известность он получил по участию в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Здравствуйте, я ваша тётя!», «Тегеран-43», «Ширли-мырли» и не только.

Как ранее передавал NEWS.ru, бывшая жена актёра Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала смерть актёра. Женщина заявила, что если бы в последние годы рядом с артистом находилась она, «всё было бы совсем по-другому».

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