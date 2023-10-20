Бывшего мужа Собчак заметили в объятиях 23-летней подруги Максима Виторгана заметили на свидании с 23-летней выпускницей МГИМО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Виторган

51-летний актер и бывший муж телеведущей Ксении Собчак Максим Виторган был замечен на свидании с 23-летней выпускницей МГИМО, пишет SHOT. Держащуюся за руки и обнимающуюся пару засняли на видео после спектакля в театре «Квартет И», где Виторган играет главную роль. Канал отмечает, что избранница актера — ровесница его сына Даниила, который сейчас живет в Израиле.

Новая подруга Виторгана — уроженка Кургана, училась на направлении «политическая психология и конфликтология», сейчас преподает английский дошкольникам, отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что лицо Виторгана в сериале «Контракт» заменили на изображение, сгенерированное нейросетями, после того как 24 февраля 2022 года он раскритиковал спецоперацию на Украине. Также из титров вырезали имя актера. После этого Виторган в социальных сетях заявил, что создатели ленты пытались полностью убрать его персонажа, но не смогли. Замену своего лица артист назвал большой «художественной и идеологической победой».

До этого сообщалось, что сына Виторгана Даниила могут призвать в Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ). 23-летний молодой человек прошел службу и демобилизовался более месяца назад, поэтому теперь рискует оказаться в списке резервистов, которых призывают на войну.



До начала спецоперации Виторган-младший прошел срочную службу в Вооруженных силах России, после чего поступил во ВГИК. Однако позже планы изменились, и семья перебралась в Израиль. Там Даниил отправился служить в израильскую армию, поскольку через год после прохождения срочной службы по закону страны иностранцы могут ускоренно получить израильский паспорт.

Недавно отец поздравил сына с демобилизацией из ЦАХАЛ. Перед началом боевых действий в Израиле Даниил находился в путешествии по Европе с сестрой Полиной и своей девушкой.