Бывшая жена лидера Little Big резко ответила «разлучнице» Таюрской

https://static.news.ru/photo/1ced40e8-c2b3-11eb-b1c4-96000091f725_660.jpg Ирина Смелая Фото: smelaya_ira/instagram.com

Бывшая жена лидера Little Big Ирина Смелая, известная как Татарка, прокомментировала вскрывшиеся отношения Ильича (Ильи Прусикина) и солистки группы Софьи Таюрской. Ответ «разлучнице» был довольно резкий.

В сторис Instagram она сказала, что для неё перестал «существовать один человек, который раньше был очень близким и дорогим». Вероятно, она имела в виду Таюрскую, которая вчера призналась, что с 2020 года строит отношения с экс-супругом Смелой.

Ирина Смелая smelaya_ira/instagram.com

После сегодняшних событий я вычёркиваю из жизни этого персонажа. Желаю всего хорошего ему и поскорее разобраться со своими психологическими проблемами. Надеюсь, у тебя скоро всё будет хорошо, — прокомментировала девушка.

Ранее Таюрская призналась, что они скрывали свои отношения. По её словам, никакого романа на стороне у Ильича не было — их отношения, по её подсчётам, не пересекались. При этом публично Смелая и Прусикин объявили о разводе в 2020 году, объяснив всё высокой занятостью и постоянными разъездами музыканта.

Да. Мы скрывали, и даже если бы мы не скрывали, всё было бы то же самое, абсолютно как сейчас. Ильич расстался со своей женой в 2019 году, наши отношения начались в 2020-м, но всё равно я для всех разлучница, — заявила Таюрская.