Бывшая жена Краско раскрыла подробности его госпитализации

Третья супруга 90-летнего Ивана Краско Наталья Вяль, к которой он вернулся после развода с последней женой, раскрыла в беседе с NEWS.ru подробности его госпитализации.

Он сейчас в больнице в реанимации. Его госпитализировали сегодня. Просто по случайности оставил телефон на даче, и вот теперь я принимаю бесконечные звонки. Почувствовал себя не очень хорошо ещё в пятницу, но отказался обращаться к врачам, естественно, [говорил]: «Сейчас, всё здесь будет хорошо. Дачка, воздух, банька». Голова болела, нога, как он говорил, была тяжёлая, поднимал её плохо. В баньку сходил, она стала лучше, — рассказала женщина.

Вяль рассказала: близкие жалеют, что сразу не настояли на том, чтобы вызвать врач.

Врач в поликлинике тоже сказала, что, конечно, надо было сразу обращаться. Ну, в общем, теперь подозрение на инсульт. Но он в сознании, сразу после скорой поставили капельницу, и вот после неё стало получше. Стал пободрее, уже и шутит. Сейчас там наша подруга с ним в больнице ждёт. Туда ещё приедет его PR-директор, дети. В общем, все на связи, — добавила она.

Экс-жена Краско подчеркнула, что происходящее никак не связано с коронавирусом. Инфекцией он переболел ещё прошлой осенью, после чего провёл месяц в санатории. Что касается сегодняшней госпитализации, Вяль уточнила, что лечится он в ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» в Петербурге.

Ничего такого прям уж криминального, чтобы он кого-нибудь не узнавал, такого нет. Видимо, повышение давления. На даче нет тонометра, поэтому даже не знаем, сколько было, — заключила женщина.

Напомним, что ранее о госпитализации сообщили Telegram-каналы. Подробности не уточнялись.