Бывшая жена Кержакова призналась, что стала жертвой изнасилования

Бывшая жена экс-футболиста «Зенита», а сейчас главного тренера «Нижнего Новгорода» Александра Кержакова Милана Тюльпанова призналась в Instagram, что в прошлом пережила сексуальное насилие.

Общаясь в сторис с подписчиками, Тюльпанова задала им вопрос от «человека, которого изнасиловали». Она спросила, способна ли такая личность строить адекватные отношения.

Блогер пыталась не акцентировать внимание на этом, однако фанаты решили уточнить, действительно ли её изнасиловали. Бывшая жена Кержакова абсолютно спокойно подтвердила произошедшее.

Да. Это давно было. Просто ответила на вопрос. Ну было и было. Это в прошлом давно, — ответила она.

Тюльпанова и Кержаков расписались в 2015 году, а развелись в 2019-м. В браке у пары родился сын Артемий, который по решению суда живёт с матерью. Год назад Милана Тюльпанова рассказала, что пишет книгу о том, какие мучения ей пришлось пережить в семейной жизни с футболистом. Книга получила название «Убей в себе жертву».

Спустя полгода сообщалось, что Тюльпанова неожиданно для всех вышла замуж. Избранником девушки стал бизнесмен Евгений. Торжественная церемония прошла на Мадьдивах.