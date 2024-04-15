«Были учителями»: Сергей Галанин о 60-летии первого альбома Rolling Stones Галанин назвал The Rolling Stones своими учителями

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

The Rolling Stones

Музыкант и лидер рок-группы «СерьГа» Сергей Галанин высоко оценил работу британского коллектива The Rolling Stones, который продолжает творческую деятельность спустя более чем 60 лет с момента основания. В беседе с NEWS.ru Галанин признал, что The Rolling Stones до сих пор хорошо справляются с живыми выступлениями, хотя годы все же берут свое.

Ребята замечательные, дай бог им здоровья. Хорошо во все это верить, но считать это стилем жизни уже поднадоело. Желаю, чтобы с концертами у них дольше получалось. С одной стороны, у них это хорошо получается. С другой стороны, годы берут своё. Они всегда были мне интересны в качестве концертной группы. Они были настоящие, были учителями, в плане того, как надо проводить свои концерты. За это им огромная благодарность, — сказал музыкант.

Ранее один из основателей группы Linkin Park Майк Шинода рассказал, что в своей творческой деятельности никогда не стремился к славе, которая казалась ему странным аспектом. По его словам, все участники группы по-своему адаптировались к славе, стараясь при этом заботиться друг о друге. Сам музыкант отметил, что на заре карьеры, оказываясь в центре внимания, всегда пытался казаться более дерзким, подражая популярным тогда рэперам.