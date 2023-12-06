«Были словно брат и сестра»: Норштейн о смерти мультипликатора Богомоловой Норштейн: мы с Богомоловой были словно брат и сестра

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Художник-мультипликатор Наталия Богомолова была потрясающим человеком и удивительной творческой личностью, рассказал NEWS.ru советский и российский режиссер мультипликационного кино Юрий Норштейн. По его словам, они были знакомы 64 года и были при этом как брат и сестра.

Мы с Наташей Богомоловой знали друг друга 64 года и были словно брат и сестра. <...> Я узнал о ее смерти сегодня от своего друга, и это очень сильно меня резануло, хотя я прекрасно знал о ее тяжелом состоянии, — говорит Норштейн.

По его словам, на студии Богомолова всегда старалась выглядеть немного отстраненной и холодной, но это, по его словам, была только игра. На самом деле она была потрясающим человеком и удивительной творческой личностью. Понимала культуру и была образованна.

Ее труд остается в памяти. Он «вправлен» в российский кинематограф, и это самое важное. Наташа воплотила себя в своих мультипликационных шедеврах, — отмечает Норштейн.

Он вспоминает, как прочитал ей в студии стихи греческого поэта в переводе Бродского. Это вдохновило ее. Придя домой, она стала делать иллюстрации к этому произведению.

Она была так упоена этими стихами, что, придя домой, стала делать иллюстрации к этому произведению. Она олицетворяла человеческую отзывчивость, буквально на все — на искусство, на поэзию, на все то, что не дает человеку одичать, — подытожил режиссер.

Художница Наталия Богомолова умерла в возрасте 83 лет в Москве. По имеющимся данным, она повредила шейку бедра во время падения и организм не справился с тяжелыми последствиями травмы. Богомолова работала над такими мультфильмами, как «Винни Пух», «Дядя Степа — милиционер», «Голубой щенок», «Каникулы в Простоквашино» и другие.