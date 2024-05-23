Была бомжом и лишилась 1,6 млн рублей: куда пропала актриса Мария Селянская

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Мария Селянская

Актриса Мария Селянская около пяти лет не снимается в кино. Что известно о карьере и личной жизни артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Мария Селянская

Мария Селянская родилась 13 мая 1968 года в Москве. Ее отец — народный артист СССР Евгений Евстигнеев, мать — актриса театра и кино Лилия Журкина.

Артистка окончила Школу-студию МХАТ, с 1990 года служит в Московском театре «Современник». На сцене она запомнилась ролями Лоры в спектакле «Звезда на утреннем небе», дочери городничего Марьи Антоновны в постановке «Ревизор» и служанки в пьесе «Адский сад».

Мария Селянская дебютировала в кино в детстве. В пять лет она снялась с отцом в фильме «Нейлон 100%», в 15 лет поручила роль Лены в картине «Талисман». Главную героиню артистка впервые сыграла в музыкальном фильме «Она с метлой, он в черной шляпе». Наиболее известные работы актрисы — второстепенные роли в картинах «Фанат» и «В городе Сочи темные ночи».

Что известно о личной жизни Марии Селянской

Актриса первый раз вышла замуж за театрального звукорежиссера Андрея Селянского, однако брак просуществовал недолго. Во второй — Селянская сыграла свадьбу с актером «Современника» Максимом Разуваевым, который младше ее на три года. В 1995 году у пары родилась дочь Софья. Наследница позднее взяла фамилию Евстигнеева.

«Все мои мужья совершенно на отца не похожи. Меня почему-то не тянет к людям, внешне напоминающим Евстигнеева», — признавалась артистка.

Мария Селянския считает, что если бы ее родители развелись, то ее мать могла бы дольше прожить, избавив себя от переживаний из-за возможных измен отца.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Мария Селянская

«Мама заболела, когда мне было лет 14. Возможно, отец еще в то время, до Цывиной, имел любовниц, и она что-то чувствовала. Помню, мы с отцом купили на птичьем рынке кота — и у мамы началась жуткая аллергия на шерсть, которая перешла в псориаз. После псориаза у нее начались нелады с нервами. А нервничать ей совсем было нельзя. От этого у нее болело все тело. Тут-то она и стала пить», — делилась актриса.

Что известно о нападении на Селянскую

Мария Селянская в октябре 2013 года стала жертвой ограбления возле своего дома на Шаболовке. Артистка рассказала в эфире НТВ, что неизвестный ударил ее по голове тупым предметом, в результате чего она потеряла сознание. Очнувшись, Селянская поняла, что разбойник украл сумку.

«У меня украли сумку со всей моей жизнью. Там был паспорт, документы на машину, две банковские карты, все ключи — я осталась бомжом. Пока я не успела заблокировать карту, мошенники успели увести у меня 30 тысяч рублей», — уточнила она.

Чем сейчас занимается Мария Селянская

Мария Селянская последний раз снималась в кино в 2020 году, тогда она исполнила эпизодическую роль в мелодраме «Разбитое зеркало». В 56 лет артистка продолжает служить в «Современнике», где задействована в спектакле «Пигмалион».

«Там у меня роли небольшие, но хорошие — в театре и без меня звезд хватает», — говорил актриса.

В феврале 2024 года Мария Селянская стала жертвой телефонных мошенников. По данным Telegram-канала Mash она перевела аферистам более 1,6 млн рублей.

«Действовали жулики по стандартной схеме: позвонили, представились сотрудниками банка, напугали артистку, а потом начали вытаскивать из нее нужную информацию. Преступники забрали с ее счетов 1 620 000 рублей. Из них только 520 тысяч были личными сбережениями, остальные — кредитные», — уточнил Mash.

Мария Селянская обратилась с заявлением в полицию, правоохранители завели уголовное дело.

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