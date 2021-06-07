Бузова сцепилась с Летучей после её критики в адрес МХАТа

https://static.news.ru/photo/16bf1ed6-c7a8-11eb-97f3-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица и телеведущая Ольга Бузова сцепилась с журналисткой Еленой Летучей в комментариях Instagram на странице актёра Александра Молочникова. Экс-ведущая «Дома-2» едко ответила известной блондинке на её комментарий о том, что МХАТ имени Горького не уважает зрителей, предлагая экс-ведущей «Дома-2» роль на почётной сцене.

Совсем зрителя не уважают! Кто на неё пойдёт? — написала тележурналист под постом Молочникова о репетиции в МХАТе.

Ответ Бузовой оказался довольно саркастичным:

Елена, а вы в каком театре служите? Где сублимируется высшее искусство? Я бы с удовольствием сходила посмотреть на вас в спектакле от гениального режиссёра, на легендарной сцене, такой как МХАТ.

Летучая от своей позиции не отреклась и отметила, что у неё нет таланта в актёрском мастерстве и соответствующего образования.

Считаю, сцена для талантов, а не самозванцев! Также вы меня не увидите с микрофоном в руках, так как голоса нет! Я занимаюсь тем, в чём у меня талант и что я делаю профессионально! <...> А вот стоять где-либо с вашей фамилией рядом как раз не хотелось бы. И не считайте, что для каждого дешёвый хайп — это необходимость, — заключила Летучая.

Едкий ответ Бузовой не заставил долго ждать:

Елена, настоятельно советую вам заняться любовью сегодня вечером, а то вы какая-то злая. И кстати, хочу поздравить вас с новым шоу на ТВ. Ой, у вас же нет ни одного рейтингового шоу сейчас на телевидении. Извините, в этом тоже виновата я, ведь рейтинг только там, где есть я.

Ранее российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин раскрыл в беседе с NEWS.ru, чьё место в спектакле «Чудесный грузин» заняла Бузова. На сцене МХАТ имени Горького вместо телеведущей могла быть певица Валерия.