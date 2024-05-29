Бузова, мнение об СВО, трое детей: как живет актер Станислав Бондаренко

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Станислав Бондаренко

Актер Станислав Бондаренко активно снимается в кино и играет в театре. Что известно о его личной жизни и позиции по спецоперации, какие фильмы с участием артиста выйдут в ближайшее время?

Чем известен Бондаренко

Станислав Бондаренко родился 2 июля 1985 года в украинском Днепрорудном Запорожской области. В 11-летнем возрасте с семьей переехал жить в Москву.

Бондаренко окончил ГИТИС. Он снимался в картинах «Талисман любви», «Счастливы вместе», «Капкан», «Женщина, не склонная к авантюрам», «Провинциалка», «Красота требует…», «Ищу тебя», «Нелюбимый», «Поцелуй судьбы», «Кастинг», «Золотая клетка», «Иллюзия счастья», «Верни мою любовь», «Красотки», «Непридуманная жизнь», «Анна с Молдаванки», «Во имя любви», «Три королевы», «Большое небо», «Заложники», «Частная жизнь», «Легенды „Орленка“», «Война закончилась» и других.

Всего в его фильмографии более 70 работ.

Что известно о личной жизни Бондаренко

В 2008 году Станислав Бондаренко женился на экономисте Юлии Чиплиевой. В том же году у них родился сын Марк, но в 2015 году пара рассталась.

«Я понял, что не могу находиться в этом браке, надо ставить точку. Мы просто перестали слышать друг друга. Все время скандалили, кричали. Я помню, что наш сын Марк очень расстраивался, подходил, просил, чтобы мы не ссорились. В чем она меня только не обвиняла. Обвиняла и в изменах. Знаете, ведь партнеры в кино — это практически всегда девушки, она меня очень ревновала. Но я никогда не изменял», — признавался Бондаренко.

В 2017 году актер женился второй раз — на предпринимательнице и модели Аурелии Алехиной. Пара воспитывает двух дочерей: Алексию и Микаэлу.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Станислав Бондаренко

Что известно об отношениях Бондаренко и Бузовой

В октябре 2023 года Станислав Бондаренко снялся в клипе певицы и телеведущей Ольги Бузовой «Верни». В видео были постельные сцены: в кадре артисты предались любовным утехам на кухонном столе.

Жена Бондаренко Аурелия Алехина на премьере клипа сообщила, что не знала о поцелуях супруга и Бузовой. При этом она не расстроилась.

«Самое главное — заплатили, потому что есть предложения от известных людей, которые не платят», — прокомментировала Алехина.

Что Бондаренко говорил о спецоперации

Станислав Бондаренко родился на Украине, но с 11-летнего возраста живет в России. Он отмечал, что считает своей родиной именно РФ.

«Россия — великая и сильная страна. Мне очень смешно, когда Украина пытается победить великую страну Россию», — говорил артист в передаче «Жизнь и судьба».

Чем сейчас занимается Бондаренко

Станислав Бондаренко продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Охота на мужчин», «Бывшие», «Зигзаг удачи», «Провинциальные анекдоты», «Бесприданница», «Как важно быть серьезным» и «Не все коту масленица».

В 2023 году актер снялся в проектах «Стикер», «Странный дом», «Метод уборщицы», «Зеркало для оборотня» и «Тихий человек».

В 2024 году вышла комедия «Курьеры» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть картины «Идеальная жертва», «Уничтожанна» и «Анна с Молдаванки. 5 лет спустя» с Бондаренко.

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