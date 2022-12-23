Бутман ответил на вопрос об отъезде из России Бутман объяснил, почему не покинет Россию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Народный артист России Игорь Бутман рассказал NEWS.ru, собирается ли уезжать из России. По его словам, в этом сейчас нет смысла. Кроме того, он заявил, что не видит смысла в действиях музыкантов, которые покинули Россию в связи с началом специальной военной операции.

А смысл уезжать? Мне нравится здесь всё. Здесь свобода творчества, свобода слова. И главное, что есть результат: я вижу молодых людей, которые приходят в музыку, вижу молодых поклонников джаза, — произнёс он в ходе церемонии вручения третьей ежегодной премии «Легенды Тавриды».

Джазмен добавил, что не имеет противоречий с происходящим в России, у него есть понимание и оценка ситуации. По словам музыканта, в России его держит активная творческая деятельность и семья.

Я не планирую. А зачем? У меня здесь академия, у меня джазовые клубы, у меня оркестры, у меня «Таврида», у меня дети, — сказал он.

Бутман также оценил действия музыкантов, которые покинули Россию в связи с началом специальной военной операции. Он считает, что уехавшие артисты просто не смогли найти себя на территории страны и вскоре наверняка вернутся. Бутман уверен, что в России есть всё, необходимое для развития, а посещать другие страны можно и в рамках гастролей.

Дай им Бог успехов и хорошей жизни. Но те, кто остались, конечно, на самом деле, гораздо лучше, чем те, кто уехали, — заключил Бутман.

Ранее Бутман назвал профессию музыканта очень тяжёлой и дал совет начинающим исполнителям. Так, он подчеркнул, что важно быть профессионалом, верить в своё дело и отдавать всё время тому, что любишь.