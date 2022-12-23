Бутман дал совет начинающим исполнителям

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Игорь Бутман

Народный артист России Игорь Бутман заявил, что профессия музыканта очень сложна и дал совет начинающим джазовым музыкантам. По его словам, важно быть профессионалом, верить в своё дело и отдавать всё время тому, что любишь.

Есть профессии, которые могут принести гораздо быстрее какие-то дивиденды. Музыкальная профессия очень сложная, очень тяжёлая, ты всё время в поиске. Если ты уже взялся, ты должен уметь посвятить себя ей полностью, — рассказал джазмен NEWS.ru на церемонии вручения третьей ежегодной премии «Легенды Тавриды».

Он также подчеркнул, что не стоит ждать, пока тебя заметит продюсер, важно самостоятельно продвигать себя и делать всё возможное, чтобы быть услышанным. Ложной скромности в этом случае места нет.

Себя надо показывать, не надо ждать, что удача сама придёт, к ней надо идти. Вот это самое главное, — добавил Бутман.

Музыкант также оценил молодое поколение исполнителей. По его словам, сейчас в стране появляется всё больше талантливых артистов, а российская джазовая школа становится всё более востребованной. Он назвал молодых музыкантов талантливыми и крайне амбициозными.

Ранее Бутман заявил, что однажды упал на президента России Владимира Путина во время матча Ночной хоккейной лиги. Музыкант пошутил, что в тот момент успел «попрощаться с жизнью».